Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar, Gram kaç TL'den işlem görüyor?
Giriş Tarihi: 26.08.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 06:34

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Piyasalardaki hareketlilik, dolar ve euro'da düşüş veya yükselişler sarı metaldeki değişimde etkili oluyor. Bu nedenle piyasalardaki son durumu yakından takip eden alıcılar haftanın ikinci gününde de altın fiyatlarına odaklandı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, gram kaç TL'den işlem görüyor? İşte, canlı ve anlık tablo...

Canlı ve anlık altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın alım satımı yapacak olan kişiler günün kur fiyatlarına odaklanırken, bir yandan da piyasalardaki son durumu gözlemliyor. Sarı metaldeki ivme düne göre yukarı yönlü olurken, düşüş ve artışların oranı da merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu. düştü mü yoksa arttı mı?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.450,23

SATIŞ(TL) 4.450,67

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 7.248,00

SATIŞ(TL) 7.308,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.044,45

SATIŞ(TL) 4.258,29

Canlı Rakamlar22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

