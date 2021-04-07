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Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI | 7 Nisan 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 06:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 07:17

CANLI | Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dönemde yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündemde yerini alan gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal geçtiğimiz sene 500 TL'nin üstüne çıkarak rekor kırmış ardından ise çeşitli nedenlerle ciddi düşüşlere imza atmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında ise fiyatlardaki yeni yükseliş yatırımcıların dikkatini çekmiş ve bu kapsamda canlı ve güncel rakamlar yakından takip edilmeye başlanmıştı. Sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 455 TL olarak kaydedildi. Buna göre; 7 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Altın fiyatlarında flaş hareket! 7 Nisan 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika altın fiyatları… Geçtiğimiz ayı yükselişle kapatan sarı metal Nisan ayıyla beraberi ise bir süredir durgunluğunu koruyor. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere bakıldığında gram fiyatı 454 TL olarak kaydedilen sarı metalin çeyrek fiyatı ise 725 TL'den işlem görüyor. Bu noktada yatırımlarını doğru yönlendirebilmek amacıyla binlerce kişi "7 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor ve anlık fiyatları takip ediyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? (7 NİSAN 2021)

Haftanın üçüncü işlem gününde de altın fiyatları üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ani bir hareketle grafiğindeki durgunluğunu bozan sarı metal binlerce yatırımcının gündemindeki yerini almıştı.

Altın fiyatlarında flaş hareket! 7 Nisan 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 6 NİSAN 2021

ATA ALTIN

  • Alış: 3.000,00
  • Satış: 3.080,00

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Altın fiyatlarında flaş hareket! 7 Nisan 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.017,00
  • Satış: 3.063,00

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Altın fiyatlarında flaş hareket! 7 Nisan 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 457,47
  • Satış: 457,55

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Altın fiyatlarında flaş hareket! 7 Nisan 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.456,00
  • Satış: 1.506,00

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