Son dakika altın fiyatları… Geçtiğimiz ayı yükselişle kapatan sarı metal Nisan ayıyla beraberi ise bir süredir durgunluğunu koruyor. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere bakıldığında gram fiyatı 454 TL olarak kaydedilen sarı metalin çeyrek fiyatı ise 725 TL'den işlem görüyor. Bu noktada yatırımlarını doğru yönlendirebilmek amacıyla binlerce kişi "7 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor ve anlık fiyatları takip ediyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? (7 NİSAN 2021)

Haftanın üçüncü işlem gününde de altın fiyatları üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ani bir hareketle grafiğindeki durgunluğunu bozan sarı metal binlerce yatırımcının gündemindeki yerini almıştı.