Giriş Tarihi: 05.08.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025
11:31
CANLI ALTIN FİYATLARI alış-satış rakamları: 5 Ağustos bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Altın piyasasında haftanın ilk günü hareketli başladı. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yurt içi altın fiyatlarını etkilerken; gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarında artış gözlemleniyor. Ekonomik gelişmelerle paralel hareket eden sarı metal piyasasında son durum merak konusu. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu? İşte canlı altın fiyatlarında son durum.