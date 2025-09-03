Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.09.2025 06:35

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

Altın fiyatları yeni haftanın üçüncü gününde yakından takip ediliyor. Ons altındaki dalgalanmalar gram altına yansırken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Yaz düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle vatandaşların en çok tercih ettiği çeyrek altın fiyatındaki hareketlilik dikkat çekerken, yatırımcılar ise gram altındaki yükselişi izliyor. Peki, 3 Eylül altın fiyatları alış-satış değeriyle ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum.

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

3 Eylül 2025 altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren hem yatırımcıların hem de vatandaşların yakın takibinde. Küresel piyasalarda ons altının yönü belirsizliğini korurken, Türkiye'de gram altın fiyatı yeniden yükselişe geçti. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları da alış-satış değerleriyle gündemde. Peki, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın piyasası ve anlık fiyatlar.

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.675,93

SATIŞ(TL) 4.676,51

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 7.612,00

SATIŞ(TL) 7.686,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.247,80

SATIŞ(TL) 4.477,71

Canlı Rakamlar22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.530,76

SATIŞ(USD)3.531,13

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?