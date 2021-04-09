Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgisi: Bugün 9 Nisan 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri sorgulanmaya başlandı. Hem sabah saatleri içerisinde hem gün içerisinde canlı ve güncel rakamlar merak edilirken alış ve satış fiyatları da bu noktada önem kazanıyor. İnişli çıkışlı grafiği ile bilinen sarı metal, geçtiğimiz birkaç haftadır yükselişini sürdürürken hareketlilik de devam ediyor. Bugün gram altın 458 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 731 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Nisan Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…