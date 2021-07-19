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Giriş Tarihi: 19.07.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 13:03

Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu: Yurdun dört bir yanından akın ettiler...

İzmir'in gözde turizm ilçesi Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yurdun dört bir yanından Çeşme'ye akın eden tatilciler, plajları doldurdu.

DHA
Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu: Yurdun dört bir yanından akın ettiler...

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Çeşme'deki otel rezervasyonları tamamen doldu. Yurdun dört bir yanından Çeşme'ye gelen tatilciler, kent meydanlarını ve plajları doldurdu.

Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu: Yurdun dört bir yanından akın ettiler...

Plajlarda uygulanan koronavirüs önlemleri, bayram tatili süresince de devam ediyor. Sahile çakılan kazıklarla oluşturulan 6 metrelik özel alanlarda sosyal mesafe sağlanıyor. Buna karşın bazı vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

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Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu: Yurdun dört bir yanından akın ettiler...

Ilıca plajında ailesiyle birlikte tatil yapan vatandaşlardan Recep Ezi, "İzmir'den geldik. Bayram tatili dolayısıyla çok kalabalık olduğu için sosyal mesafenin korunmadığını görüyoruz. Ilıca Plajı her zaman geldiğimiz bir yer. Tamamen aile yeri ve kimse kimseye karışmıyor" dedi.

Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu: Yurdun dört bir yanından akın ettiler...

Manisa'dan Çeşme'ye tatil için gelen Hasan Dalıcı, "Bütçemiz yettiğince Çeşme'ye sık sık gelmeye çalışıyoruz. Çeşme'nin plajları diğer plajlara göre her zaman daha kalabalık oluyor. Koronavirüs önlemleri belediye tarafından alınmış. Tatilciler önlemlere dikkat etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Çeşme'de bayram tatili yoğunluğu: Yurdun dört bir yanından akın ettiler...

İstanbul'dan Çeşme'ye tatile gelen Tuba Tınaztepe, "Genelde yazın Çeşme'de tatil yapıyorum. Çeşme her zaman kalabalık oluyor ama bayram olduğu için kalabalık her zamankinden biraz fazla. Önlemler biraz rahatlamış durumda ve çoğu kişide maske yok" dedi.

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