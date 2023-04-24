CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "İngiltere ekonomisi çok büyük sermaye ihtiyacı içerisindedir. Bu nedenle bırakın yurt dışına (Türkiye'ye) 300 milyar dolar gibi İngiltere Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğünün yüzde 25'ine tekabül eden bir sermaye transferini, 10 milyar dolar tutarındaki yatırımı dahi Türkiye'ye kanalize edemez" dedi. Canikli, CHP Lideri ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamları paylaştı.