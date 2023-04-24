CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamlar

AK Parti'li Canikli, CHP Lideri ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamları 31 maddede paylaştı:

1) 300 MİLYAR DOLAR HİKAYESİ



Kemal Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar yatırımı Türkiye'ye getireceğini söylüyor.

İngiltere'den sağlamış bu yatırımı. IMF'den borç almayacağını, İngiltere'den doğrudan temiz yatırım getireceğini iddia ediyor.

2) Bilindiği üzere doğrudan yatırım formatında gelen para Türkiye'de fabrikalar kurar, şirketler satın alır veya ortaklıklar oluşturur. Bu şekilde gelen yatırım Devlet'in harcamalarını finanse etmez. Çünkü Devlet'e borç olarak verilen bir para değildir.

3) Bu nedenle başta depremzede konutlarının inşası ve EYT'lilerin emekli maaşları olmak üzere Devlet'in artan giderleri için gereken kaynak ihtiyacı ortada durmaktadır.

4) Kemal Kılıçdaroğlu bunun için bütçeden yapacakları tasarrufla bu harcamaları karşılayacaklarını ima etmektedir. Tasarruf konusuna tekrar döneceğim. Öncelikle 300 milyar dolarlık yatırım konusunu netleştirelim.