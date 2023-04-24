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Haberler Galeri CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamlar
Giriş Tarihi: 24.04.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 13:25

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "İngiltere ekonomisi çok büyük sermaye ihtiyacı içerisindedir. Bu nedenle bırakın yurt dışına (Türkiye'ye) 300 milyar dolar gibi İngiltere Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğünün yüzde 25'ine tekabül eden bir sermaye transferini, 10 milyar dolar tutarındaki yatırımı dahi Türkiye'ye kanalize edemez" dedi. Canikli, CHP Lideri ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamları paylaştı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamlar

AK Parti'li Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışından 300 milyar dolar yatırım sağlanacağı vaadi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamlar

KILIÇDAROĞLU'NUN 300 MİLYAR DOLAR HİKAYESİ ÇÜRÜDÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışından 300 milyar yatırımın İngiltere'den sağlandığı açıklamalarına ilişkin, "İngiltere ekonomisi çok büyük sermaye ihtiyacı içerisindedir. Bu nedenle bırakın yurt dışına (Türkiye'ye) 300 milyar dolar gibi İngiltere Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğünün yüzde 25'ine tekabül eden bir sermaye transferini, 10 milyar dolar tutarındaki yatırımı dahi Türkiye'ye kanalize edemez. İçinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle, İngiltere ekonomisinin kendisinin sermayeye ihtiyacı vardır. İngiltere'nin kendisi yurt dışından sermaye çekmeye çalışmaktadır. Bunun için de faiz oranlarını artırmaya devam etmektedir. Sonuç olarak, İngiliz finans sisteminin Türkiye'ye yatırım amacıyla 300 milyar dolar gibi bir parayı göndermesi mümkün değildir. Bu gerçekler ortadayken İngiltere'den 300 milyar dolarlık doğrudan yatırım getirileceği iddiası, akıl ve mantık düzleminden kopmuş gerçeklikle bağdaşmayan bir iddiadır" ifadelerini kullandı.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamlar

'DOĞRUDAN YATIRIM YAPAN HİÇBİR ŞİRKETLE GÖRÜŞMEMİŞTİR'

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü girişim sermaye fonları ve yatırım bankalarının, sıcak para olarak tanımlanan portföy yatırımcıları olduğuna değinen Canikli, "Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle tefecilerdir. Bunlar fabrika kurmazlar, şirket satın almazlar veya ortaklık tesis etmezler. Sadece hisse senedi gibi menkul kıymetler veya borç senetlerine yatırım yaparlar ve yatırımları genelde kısa vadelidir. Diğer şirket ve kuruluşlar ise danışmanlık, aracılık ve araştırma yapan şirket ve kuruluşlardır. Kemal Kılıçdaroğlu, ısrarla 300 milyar dolarlık doğrudan yatırım geleceğini, tefeci olarak tanımladığı sıcak para (portföy yatırımı) formatında yatırımın söz konusu olmayacağını iddia etmektedir. Ancak, İngiltere'de görüştüğü fonlar sadece sıcak paracı olanlar ve diğer danışmanlık şirketleridir. Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyaretinde doğrudan yatırım yapan hiçbir şirketle görüşmemiştir. Doğrudan yatırım yapan hiçbir firmayla görüşmeden, Türkiye'ye 300 milyar dolarlık doğrudan yatırımcı getireceğini söylemek büyük bir ciddiyetsizlik ve Türk milletine karşı yapılan büyük saygısızlıktır. Ortada İngiltere'den yatırım amaçlı Türkiye'ye gelecek para falan yoktur. Yatırım yapacak şirket ya da fonlar da bulunmamaktadır" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamlar

AK Parti'li Canikli, CHP Lideri ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamları 31 maddede paylaştı:

1) 300 MİLYAR DOLAR HİKAYESİ

Kemal Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar yatırımı Türkiye'ye getireceğini söylüyor.
İngiltere'den sağlamış bu yatırımı. IMF'den borç almayacağını, İngiltere'den doğrudan temiz yatırım getireceğini iddia ediyor.

2) Bilindiği üzere doğrudan yatırım formatında gelen para Türkiye'de fabrikalar kurar, şirketler satın alır veya ortaklıklar oluşturur. Bu şekilde gelen yatırım Devlet'in harcamalarını finanse etmez. Çünkü Devlet'e borç olarak verilen bir para değildir.

3) Bu nedenle başta depremzede konutlarının inşası ve EYT'lilerin emekli maaşları olmak üzere Devlet'in artan giderleri için gereken kaynak ihtiyacı ortada durmaktadır.

4) Kemal Kılıçdaroğlu bunun için bütçeden yapacakları tasarrufla bu harcamaları karşılayacaklarını ima etmektedir. Tasarruf konusuna tekrar döneceğim. Öncelikle 300 milyar dolarlık yatırım konusunu netleştirelim.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar hikayesini çürüten rakamlar

5) Burada en kritik soru şu: İngiltere ekonomisi yurtdışına (Türkiye'ye) 300 milyar dolar tutarındaki sermaye transferini yapacak güçte midir?
Bakalım.

6) İNGİLTERE'NİN SERMAYE İHRAÇ EDECEK GÜCÜ YOK

İngiltere Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü, ABD ve AB Merkez Bankalarında olduğu gibi, 2008 yılından bugüne çok büyük artış göstermiştir. Bunun sonucu parasal tabanda aşırı genişleme meydana gelmiştir.

7) Bugün itibariyle İngiltere Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü, yani parasal taban 1 trilyon sterlini aşmıştır. Makro ekonomik göstergelerle uyumlu olan, yani olması gereken parasal büyüklük miktarı ise 350 milyar sterlindir.

8) 650 milyar sterlinlik bir fazlalık vardır. Yani bu kadar paranın piyasadan çekilmesi gerekmektedir. Bu nedenle IMF, İngiltere Merkez Bankası'na, bilançosunu üçte iki oranında azaltarak 650 milyar sterlin değerinde devlet tahvili satması gerektiği çağrısını yapmaktadır.

9) IMF, parasal sıkılaştırma politikasında net ve cesur olması gerektiği konusunda İngiltere Merkez Bankası'nı uyarmaktadır. İçinde bulunulan şartlar nedeniyle İngiltere Merkez Bankası piyasadan para çekme konusunda sıkıntılar yaşamaktadır.

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