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Haberler Galeri CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak
Giriş Tarihi: 04.07.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 08:46

CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perşembe günü CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı e-ticaret yasasına ilişkin sunum yapacak. E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına Meclis'te tüm partilerin oyu ile geçen yasayı CHP AYM'ye taşımıştı. Yapılan tespitlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, İYİ Parti'nin şeffaflık adına kamuoyuna bir açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

BARIŞ ŞİMŞEK
CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM’de savunacak

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti.

CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM’de savunacak

Ancak CHP Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla kanunu AYM'ye taşımıştı.

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CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM’de savunacak

ÖMER BOLAT ESNAFIN HAKKINI SAVUNACAK

Son olarak yasaya karşı olan bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği öğrenilirken, skandala CHP ve İYİ Parti'nin de karışması ile rüşvet çarkına ilişkin pis kokular artmaya başladı.

CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM’de savunacak

AYM bayram öncesinde bakanlığı görüşüne başvurmak üzere davet ederken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın perşembe günü AYM'de sunum yapacağı ve hazırlayacağı dosyalarla yasanın önemine dikkat çekeceği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, e-ticaret yasasının önemini şu sözlerle vurguladı:

CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM’de savunacak

"Okyanustaki en büyük köpek balığı, diğer balıkları yutuyor ve hiçbir balığın okyanusta yer almasına izin vermiyordu. İşte bu yeni E-ticaret yasası bunun önüne geçen bir düzenleme, yasa piyasaya yeni aktörlerin çıkmasını sağlayacak ve piyasadaki derinliği güçlendirerek herhangi bir aktörün aşırı büyüyerek diğerlerini yutmasını ve piyasada tekel olmasını önleyecek bir düzenleme.

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