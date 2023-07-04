Giriş Tarihi: 04.07.2023 08:09
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
08:46
CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perşembe günü CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı e-ticaret yasasına ilişkin sunum yapacak. E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına Meclis'te tüm partilerin oyu ile geçen yasayı CHP AYM'ye taşımıştı. Yapılan tespitlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, İYİ Parti'nin şeffaflık adına kamuoyuna bir açıklama yapması gerektiğini ifade etti.