Çiftçi ve esnafa destekler devam edecek! Bakanlık iddialara yanıt verdi: Kamu bankalarının zarara uğraması söz konusu değil

KAR PAYI YÜKÜ BAKANLIK TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Hhazine faiz/kar payı destekli kredi uygulamasının çiftçiler için 2004'te, esnaf ve sanatkarlar için 2002 yılında başlatıldığı anımsatılan açıklama, şöyle devam etti:

"Ekim 2024 itibarıyla 1,1 milyon çiftçi ve 804 bin esnaf ve sanatkar bu imkandan faydalanmıştır. Çiftçilerin kullandığı kredilerin faiz/kar payı yükünün yaklaşık yüzde 70'i, esnaf ve sanatkarlar için ise yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Bu yıl sağlanacak faiz/kar payı desteğinin çiftçilerimiz için 87,1 milyar liraya, esnaf ve sanatkarlar için ise 37,7 milyar liraya ulaşması öngörülmektedir. Çiftçilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımızın uygun koşullu finansmana ulaşması için desteğimiz devam edecektir."