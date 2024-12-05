Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
10:08
Çiftçi ve esnafa destekler devam edecek! Bakanlık iddialara yanıt verdi: Kamu bankalarının zarara uğraması söz konusu değil
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çiftçi, esnaf ve sanatkarlara sağlanan hazine destekli kredilerden dolayı kamu bankalarının zarara uğradığı iddialarına yanıt verdi. Bakanlık, esnaf ve sanatkarların uygun koşullu finansmana ulaşması için sağlanan desteklerin devam edeceğini vurgulayarak, "Bu yıl sağlanacak faiz/kar payı desteğinin çiftçilerimiz için 87,1 milyar liraya, esnaf ve sanatkarlar için ise 37,7 milyar liraya ulaşması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.