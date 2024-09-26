Çiftçiler dikkat! Bakan Yumaklı duyurdu: Hibe 21 milyar lirayı aştı...

IPARD II Programı 13'üncü başvuru çağrısı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 51 projenin daha uygun bulunarak 221 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandığı bilgisini veren Yumaklı, "Toplamda desteklenen proje sayısı 14 bin 905'e, hibe tutarı ise 21,3 milyar liraya ulaşmış ve program başarıyla tamamlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.