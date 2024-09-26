Giriş Tarihi: 26.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
11:01
Çiftçiler dikkat! Bakan Yumaklı duyurdu: Hibe 21 milyar lirayı aştı...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sürdürülebilir kırsal kalkınma için üreticileri destekleyerek, üretime güç kattıklarını vurgulayarak IPARD II Programı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 51 projenin daha hibe desteği almaya hak kazandığını belirtti. Bakan Yumaklı "IPARD II Programı kapsamında toplamda desteklenen proje sayısı 14 bin 905'e, hibe tutarı ise 21,3 milyar liraya ulaşmış ve program başarıyla tamamlanmış oldu." ifadesini kullandı.