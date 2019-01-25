HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’ne yoğun ilgi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan 'nün yüzeyi soğuklardan dolayı 40 santimetre kalınlığında buz tuttu. ve tur operatörleriyle Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'ne uğramadan kentten ayrılmıyor.

İHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 25.01.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 10:16
Çıldır Gölü’ne yoğun ilgi

Buz tutan gölün üzerine çıkmak için insanlar adeta birbirleriyle yarışıyor. 'nün buz tutmuş yüzeyinde halay çekip oynayanlar ise dikkat çekiyor.

Çıldır Gölü’ne yoğun ilgi

Kars'a son günlerde gerek ve gerekse tur operatörleriyle gelen yerli ve yabancı turistler 'ne uğramadan Kars'tan ayrılmıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çıldır Gölü’ne yoğun ilgi

'nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte gölde atlı kızak ile kayıyor. Soğuk havaya rağmen saatlerce göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarıyor.

Çıldır Gölü’ne yoğun ilgi

'yle masalsı bir yoluculuğun ardından Kars'a geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Harika süper bir duygu, çok heyecan verici bir duygu. İnanılmaz bir duygu. Şeffaf, altı görebiliyoruz.

Çıldır Gölü’ne yoğun ilgi

Çok keyif aldık. Evet hava çok soğuk ama bence değer. Bazen insanı ürkütmüyor değil, ama bence heyecan verici evet gelmeye görmeye değer" dedi.

Çıldır Gölü’ne yoğun ilgi

'ne gelenlerin çoğunluğu atlı kızağa binmek ve buz tutan göl üzerinde gezmek için saatlerce sırasının gelmesini bekliyor. Sırası gelen ise atlı kızakla gezerek buz üstünde kaymanın heyecanını yaşıyor.

Çıldır Gölü’ne yoğun ilgi

üzerinde kızaklara binip gezinti yapan vatandaşlar, doğal güzelliğin tadını doyasıya çıkarıyor.

BİZE ULAŞIN