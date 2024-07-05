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Haberler Galeri Çinli araçlar için yeni karar! Türkiye'de yatırım yapanlar kazançlı çıkacak: Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 05.07.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 10:02

Çinli araçlar için yeni karar! Türkiye'de yatırım yapanlar kazançlı çıkacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

Çinli araçlar için yeni karar! Türkiye’de yatırım yapanlar kazançlı çıkacak: Resmi Gazete’de yayımlandı

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çinli araçlar için yeni karar! Türkiye’de yatırım yapanlar kazançlı çıkacak: Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

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Çinli araçlar için yeni karar! Türkiye’de yatırım yapanlar kazançlı çıkacak: Resmi Gazete’de yayımlandı

Düzenlemeye eklenen yeni maddeyle yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

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