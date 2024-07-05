Giriş Tarihi: 05.07.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
10:02
Çinli araçlar için yeni karar! Türkiye'de yatırım yapanlar kazançlı çıkacak: Resmi Gazete'de yayımlandı
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.