Çinli araçlar için yeni karar! Türkiye’de yatırım yapanlar kazançlı çıkacak: Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.