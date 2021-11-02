Çip krizi beklenenden daha uzun sürebilir!

Çip sıkıntısı ve pandemi nedeniyle küresel çapta yaşanan lojistik kesintiler üreticileri zor durumda bıraktı. Bazı uzmanlar ve kaynaklar, yaşanan çip sıkıntısının 2022'de sona ereceğini düşünüyordu. Bazı analistlerin de öngörüleri bu şekildeydi. Wall Street Journal'e göre yarı iletken sıkıntısı sanılandan daha uzun sürebilir. Çip kıtlığının 2022'de sona ereceğine dair tahminleri "iyimser" olarak nitelendiren gazete, yaşanan sıkıntıların en az 2023 yılına kadar süreceğini söylüyor.