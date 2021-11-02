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Haberler Galeri Çip krizi beklenenden daha uzun sürebilir!
Giriş Tarihi: 02.11.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 16:15

Çip krizi beklenenden daha uzun sürebilir!

Global olarak çip krizi yaşanıyor. Otomotivden, tüketici elektroniğine kadar birçok sektör bu krizden etkilendi. Bazı otomobil markaları kısa süreliğine üretimleri durdurmak zorunda kaldı. Hatta son olarak Apple'ın çip krizinin önüne geçmek için iPad üretimini yarı yarıya azalttığı ve çip tedariğini iPhone 13'e kaydırdığı belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan raporlarda çip krizinin 2022'de sona ereceği belirtilmişti. Fakat yeni gelişmelere göre 2022 iyimser bir tahmin olarak gösteriliyor. Çip sıkıntısı daha uzun sürebilir.

Çip krizi beklenenden daha uzun sürebilir!

Çip sıkıntısı ve pandemi nedeniyle küresel çapta yaşanan lojistik kesintiler üreticileri zor durumda bıraktı. Bazı uzmanlar ve kaynaklar, yaşanan çip sıkıntısının 2022'de sona ereceğini düşünüyordu. Bazı analistlerin de öngörüleri bu şekildeydi. Wall Street Journal'e göre yarı iletken sıkıntısı sanılandan daha uzun sürebilir. Çip kıtlığının 2022'de sona ereceğine dair tahminleri "iyimser" olarak nitelendiren gazete, yaşanan sıkıntıların en az 2023 yılına kadar süreceğini söylüyor.

Çip krizi beklenenden daha uzun sürebilir!

Çip teslimatları için bekleme süreleri son aylarda artış gösterdi. Princeps Electronics yöneticisi Ian Walker yeni sipariş vermeye çalışan birçok çip müşterisinin, teslimat süresinin 2024'e kadar ertelenebileceğine dair bildirimler aldığını belirtiyor.

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Çip krizi beklenenden daha uzun sürebilir!

Çip tedarik sorunları teknolojiden otomotiv sektörüne kadar birçok şirketi olumsuz etkiledi. Apple daha önce tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle Noel ve Yeni Yıl öncesinde iPhone ve diğer ürünlerin üretiminin sekteye uğradığını açıklamıştı.

Çip krizi beklenenden daha uzun sürebilir!

Intel CEO'su Pat Gelsinger geçen hafta düzenlenen bir konferansta şirketin çip tedarikindeki gecikmeler nedeniyle önemli miktarda nakit kaybettiğini söyledi. Deneyimli yönetici ayrıca kıtlığın 2023 yılına kadar sürebileceğini de öngördü.

Çip krizi beklenenden daha uzun sürebilir!

General Motors ve Ford Motor Company gibi otomotiv devleri çip kıtlığının otomobil arzına ciddi şekilde zarar verdiğini söylüyor. Sadece teknoloji firmaları ve otomobil üreticileri değil tıbbi ekipman ve elektronik sigara üreticileri de çip tedarik sorunlarından muzdarip.

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