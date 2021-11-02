Giriş Tarihi: 02.11.2021 16:13Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 16:15
Çip krizi beklenenden daha uzun sürebilir!
Global olarak çip krizi yaşanıyor. Otomotivden, tüketici elektroniğine kadar birçok sektör bu krizden etkilendi. Bazı otomobil markaları kısa süreliğine üretimleri durdurmak zorunda kaldı. Hatta son olarak Apple'ın çip krizinin önüne geçmek için iPad üretimini yarı yarıya azalttığı ve çip tedariğini iPhone 13'e kaydırdığı belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan raporlarda çip krizinin 2022'de sona ereceği belirtilmişti. Fakat yeni gelişmelere göre 2022 iyimser bir tahmin olarak gösteriliyor. Çip sıkıntısı daha uzun sürebilir.