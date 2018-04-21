Çirkin diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı

Beaux Tox adındaki Labrador Retriever anne karnında kardeşleri tarafından sıkıştırıldığı için yüzünde bir kusurla doğdu. Yüzündeki şekil bozukluğu yüzünden para etmeyeceğine karar verilen şanssız köpek kendisine bakacağını söyleyen bir adama emanet edildi. Ancak Beaux Tox'u sahiplenen adam kedileriyle anlaşamadığını iddia ederek zavallı hayvanı yıllarca ihmal etti. 5 yıl boyunca ilgilenilmeyen Beaux Tox, bu sürede açlıktan bir deri bir kemik kaldı, ayrıca parazitler yüzünden pek çok sağlık problemi de yaşadı. Neyse ki Jamie Hulit adındaki kadınla tanışan Beaux Tox, sonunda bu sefil durumdan kurtuldu. Jamie Hulit Beaux Tox'nun kusurlarla dolu yüzünün ardında çok akıllı ve neşeli bir köpek olduğunu söylüyor. Şimdilerde araba yolculuklarına çıkan, güzel mamalarla beslenen, köpek arkadaşlarıyla kırlarda oynayan Beaux Tox'un öyküsü sosyal medyada büyük ses getirdi.