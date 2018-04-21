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diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı

Giriş Tarihi: 21.04.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 17:26
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diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı
Çirkin diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı

Beaux Tox adındaki Labrador Retriever anne karnında kardeşleri tarafından sıkıştırıldığı için yüzünde bir kusurla doğdu.

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diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı
Çirkin diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı

Yüzündeki şekil bozukluğu yüzünden para etmeyeceğine karar verilen şanssız köpek kendisine bakacağını söyleyen bir adama emanet edildi.

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diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı
Çirkin diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı

Ancak Beaux Tox'u sahiplenen adam kedileriyle anlaşamadığını iddia ederek zavallı hayvanı yıllarca ihmal etti.

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diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı
Çirkin diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı

5 yıl boyunca ilgilenilmeyen Beaux Tox, bu sürede açlıktan bir deri bir kemik kaldı, ayrıca parazitler yüzünden pek çok sağlık problemi de yaşadı.

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diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı
Çirkin diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı

Neyse ki Jamie Hulit adındaki kadınla tanışan Beaux Tox, sonunda bu sefil durumdan kurtuldu.

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diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı
Çirkin diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı

Jamie Hulit Beaux Tox'nun kusurlarla dolu yüzünün ardında çok akıllı ve neşeli bir köpek olduğunu söylüyor.

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diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı
Çirkin diye terk edilen köpeğin değişimi duygulandırdı

Şimdilerde araba yolculuklarına çıkan, güzel mamalarla beslenen, köpek arkadaşlarıyla kırlarda oynayan Beaux Tox'un öyküsü sosyal medyada büyük ses getirdi.

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