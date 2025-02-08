Demir yolları için ’büyük değişiklik kararı’

DEMİR YOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENDİ

Tebliğle, demir yolu altyapısında, araçlarında, işletmesinde, işletmecilerin organizasyonel yapılarında ve yönetsel uygulamalarında planlanan ve demir yolu emniyetini etkileyebilecek değişikliklerden asgari karar kriterleri kapsamına giren değişiklikler, "büyük değişiklik" olarak tanımlandı.

Demir yolu tren işletmecileri için yük taşımacılığından tehlikeli yük taşımacılığına veya yolcu taşımacılığına geçilmesi ve konvansiyonel tren işletiminden yüksek hızlı tren işletimine geçilmesi gibi gelişmeler, işletmesel büyük değişiklikler arasında sıralandı.