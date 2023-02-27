Deprem bölgesinde ’yeni istihdam’ için seferberlik! Kentlere iş için mobil ofisler kurulacak

Depremden etkilenen ve iş arayan vatandaşların kaldıkları yurt, misafirhane, otel gibi konakladıkları yerleri ziyaret ederek kayıtlarını alıyor ve güncelliyor. İstihdam sağlamak isteyen işveren, sanayi, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve işveren birliklerinden de açık iş talepleri alınıyor.



