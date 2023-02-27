Giriş Tarihi: 27.02.2023 06:58
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
06:59
Deprem bölgesinde 'yeni istihdam' için seferberlik! Kentlere iş için mobil ofisler kurulacak
Depremin etkilediği 11 ilde şirketlerin, sanayi bölgelerinin yeniden çalışması, ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden canlanması için tüm imkânlar seferber ediliyor. İlk adımda toplum yararına işlerde 21 bin kişiye iş kapısı açılırken, konteyner kentlerde iş fırsatı sunacak mobil ofis üniteleri kurularak, gençlere staj ve istihdam olanakları sunulacak.