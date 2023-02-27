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Haberler Galeri Deprem bölgesinde 'yeni istihdam' için seferberlik! Kentlere iş için mobil ofisler kurulacak
Giriş Tarihi: 27.02.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 06:59

Deprem bölgesinde 'yeni istihdam' için seferberlik! Kentlere iş için mobil ofisler kurulacak

Depremin etkilediği 11 ilde şirketlerin, sanayi bölgelerinin yeniden çalışması, ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden canlanması için tüm imkânlar seferber ediliyor. İlk adımda toplum yararına işlerde 21 bin kişiye iş kapısı açılırken, konteyner kentlerde iş fırsatı sunacak mobil ofis üniteleri kurularak, gençlere staj ve istihdam olanakları sunulacak.

HAZAL ATEŞ
Deprem bölgesinde ’yeni istihdam’ için seferberlik! Kentlere iş için mobil ofisler kurulacak

Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını tespit için sahada çalışıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerin yanında olup yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde ’yeni istihdam’ için seferberlik! Kentlere iş için mobil ofisler kurulacak

Depremden etkilenen ve iş arayan vatandaşların kaldıkları yurt, misafirhane, otel gibi konakladıkları yerleri ziyaret ederek kayıtlarını alıyor ve güncelliyor. İstihdam sağlamak isteyen işveren, sanayi, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve işveren birliklerinden de açık iş talepleri alınıyor.

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Deprem bölgesinde ’yeni istihdam’ için seferberlik! Kentlere iş için mobil ofisler kurulacak

90 BİN AÇIK İŞ FIRSATI

Olağanüstü hal ilan edilen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 21 bin kişilik istihdam yaratıldı. Bunun için de 1.5 milyar liralık kaynak aktarıldı.

Deprem bölgesinde ’yeni istihdam’ için seferberlik! Kentlere iş için mobil ofisler kurulacak

İŞKUR, depremin etkilendiği kentlerde sanayi ve hizmet sektöründe çalışıp farklı illere gidenlere de iş fırsatı sunuyor. Meslek sahibi, imalat ve hizmet sektörlerinde deneyeyim kazananlara yönelik yaklaşık 90 bin açık iş bulunuyor.

Deprem bölgesinde ’yeni istihdam’ için seferberlik! Kentlere iş için mobil ofisler kurulacak

MALİ SOSYAL HAKLAR KORUNUYOR

OHAL kapsamındaki illerde kamuda çalışanlardan 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakların veya uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışmaya tabi tutulacakların durumların hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valiliklerince değerlendiriliyor.

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