Giriş Tarihi: 11.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
14:10
Devlet destek verdi! Sayı yediye katlandı! Vatandaşın geçim kaynağı oldu...
Tokat'ta, Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Halk Elinde Manda Islahı Projesi"yle manda popülasyonunda büyük ölçüde artış sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle köyde yaşayan vatandaşların mandacılığa yöneldiğini ve desteğin devam ettiğini belirten Tokat Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Muzaffer Keser, "Bakanlığımız 'Halk Elinde Manda Islahı Projesi' ile ilk başlarda bize manda başı 500 lira destek verdi. Böyle olunca mandacılık işi bedavaya gelmeye başladı. Vatandaşın cebinden bir şey çıkmayınca da ilgi artmaya başladı." dedi.