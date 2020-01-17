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  • Devlet Personel Başkanlığı duyurdu: Binlerce memur ve sözleşmeli kamu personeli alınacak! İşte personel alımı yapılacak o ilanlar

duyurdu: Binlerce memur ve sözleşmeli alınacak! İşte personel alımı yapılacak o ilanlar

tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı kapsamında memur ve yayınlandı. Başvuru şartları kapsamında istenen özellikleri taşıyan adaylar, memuriyet hakkını elde ediyor. Akademik personelden sözleşmeli ve sürekli işçiye kadar çeşitli kadrolara açılan ilanlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, KPSS şartlı, şartsız olmak üzere memur ve sözleşmeli ilanları...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 09:44
Devlet Personel Başkanlığı duyurdu: Binlerce memur ve sözleşmeli kamu personeli alınacak! İşte personel alımı yapılacak o ilanlar

Devlet personel alımlarına devam ediyor. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için ilana çıktı.

Devlet Personel Başkanlığı duyurdu: Binlerce memur ve sözleşmeli kamu personeli alınacak! İşte personel alımı yapılacak o ilanlar

Gerekli şartları taşıyanlar memuriyete adım atabiliyor.

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Devlet Personel Başkanlığı duyurdu: Binlerce memur ve sözleşmeli kamu personeli alınacak! İşte personel alımı yapılacak o ilanlar

İşte o ilanlar:

İLAN TARİHİ: 25 Aralık 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Ocak 2020

Devlet Personel Başkanlığı duyurdu: Binlerce memur ve sözleşmeli kamu personeli alınacak! İşte personel alımı yapılacak o ilanlar

İLAN TARİHİ: 23 Aralık 2019

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

Devlet Personel Başkanlığı duyurdu: Binlerce memur ve sözleşmeli kamu personeli alınacak! İşte personel alımı yapılacak o ilanlar

İLAN TARİHİ: 20 Aralık 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Ocak 2020

Devlet Personel Başkanlığı duyurdu: Binlerce memur ve sözleşmeli kamu personeli alınacak! İşte personel alımı yapılacak o ilanlar

İLAN TARİHİ: 17 Aralık 2019

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

İŞKUR üzerinden 100 bin personel alınacak! İşte İŞKUR üzerinde alınacak 100 bin personelin yerleştirileceği işler...

Devlet Personel Başkanlığı duyurdu: Binlerce memur ve sözleşmeli kamu personeli alınacak! İşte personel alımı yapılacak o ilanlar

İLAN TARİHİ: 18 Ekim 2019

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 MİMAR 1 HARİTA TEKNİKERİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 30 Mart 2020

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