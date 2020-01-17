Devlet Personel Başkanlığı duyurdu: Binlerce memur ve sözleşmeli kamu personeli alınacak! İşte personel alımı yapılacak o ilanlar

Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı kapsamında memur ve sözleşmeli personel ilanları yayınlandı. Başvuru şartları kapsamında istenen özellikleri taşıyan adaylar, memuriyet hakkını elde ediyor. Akademik personelden sözleşmeli ve sürekli işçiye kadar çeşitli kadrolara açılan ilanlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, KPSS şartlı, şartsız olmak üzere memur ve sözleşmeli kamu personeli ilanları...
Giriş Tarihi: 17.01.2020
09:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
09:44
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