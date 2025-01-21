Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
12:31
Devlete 344 milyar lira kazandırdı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamu-Özel işbirliği (KÖİ) kapsamındaki havalimanlarından devletin 2024 yılı gelirinin toplam 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 lira olacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, özellikle İstanbul Havalimanı'nın, bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayarak "2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte KÖİ havalimanlarından elde edilen gelir 344 milyar 648 milyon 402 bin liraya ulaşacak." dedi.