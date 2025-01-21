Devlete 344 milyar lira kazandırdı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor

ESENBOĞA HAVALİMANI KÖİ PROJELERİNİN BAŞINDA GELİYOR

Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'nın da KÖİ projelerinin başında geldiğini ifade eden Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı'nın garanti üstü tahsil edilen geliri 2024 yıl sonu için 9 milyon 248 bin 206 avro olacak, kira geliri ise 15 bin avro olarak tahsil edilecek." ifadelerini kullandı.

10 Ağustos 2024'te hizmete alınan Çukurova Havalimanı'nın ise, bölgesel kalkınma açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Havalimanı, sadece ulaşım altyapısının güçlendirilmesine değil aynı zamanda tarım ve sanayi sektörlerinin büyümesine de yardımcı oluyor. Özellikle Akdeniz bölgesinin ekonomik yapısına katkı sağlıyor ve yerel işletmelerin lojistik ağlarını daha hızlı hale getiriyor." dedi.