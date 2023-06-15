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Haberler Galeri Devletten karne hediyesi: 5 bin TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine başarı teşvik ödemesi geliyor
Giriş Tarihi: 15.06.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 15:27

Devletten karne hediyesi: 5 bin TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine başarı teşvik ödemesi geliyor

Karne günü ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı kapanıyor. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu Başarı Teşvik Programı kapsamında devletten başarılı öğrencilere karne hediyesi geliyor. Okullarında ve sınıflarında başarılı olan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 5 bin 104 TL'ye varan ödemeler alacak. Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'te yer alan, sınavda derece yapan, takdir ve teşekkür alan anaokulundan üniversite kademesine kadar asgari ücretin baz alındığı destekler sağlanacak. Öğrenciler başvuruları araştırıyor. Peki, Başarı Teşvik Programı karne hediyesi hakkında tüm detaylar…

Devletten karne hediyesi: 5 bin TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine başarı teşvik ödemesi geliyor

Yaz tatiline giren başarılı öğrencilere bir müjde de devletten geldi. Başarı Teşvik Programı başvuru işlemleri araştırılıyor. Devletten karne parası alacak ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri karne sevincini yaşıyor. Başkan Erdoğan başarılı öğrencileri destekleyeceklerini duyurmuştu. Karne hediyesi devlet tarafından öğrencilere ödenecek. İşte, başarı programı hakkında tüm detaylar…

Devletten karne hediyesi: 5 bin TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine başarı teşvik ödemesi geliyor

'ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası adı altında sosyal ve dijital bir platform kuracaklarını ve bu kapsamda öğrencilere, çocuklara, ailelere, ev hanımlarına destek sağlayacaklarını aktarmıştı.

Karne günüyle birlikte Başarı Teşvik Programı gündemdeki yerini aldı.

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Devletten karne hediyesi: 5 bin TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine başarı teşvik ödemesi geliyor

Başarı Teşvik Programı adı altında ilkokuldan üniversiteye sosyal yardım desteği üzerine sağlayacak başarı ödemelerinde asgari ücret baz alınacak.

Temmuz zammı öncesinde net 8 bin 506 TL olan asgari ücretin yüzde 60'ı sınıfta ilk 3, okulda ilk 5 öğrenciye karne hediyesi olarak verilecek.

Peki, kimler yararlanacak?

Devletten karne hediyesi: 5 bin TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine başarı teşvik ödemesi geliyor

Başkan Erdoğan projenin detaylarını şöyle açıkladı:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz."

Devletten karne hediyesi: 5 bin TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine başarı teşvik ödemesi geliyor

"Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız."

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