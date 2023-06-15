Giriş Tarihi: 15.06.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 15:27

Devletten karne hediyesi: 5 bin TL! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine başarı teşvik ödemesi geliyor

Karne günü ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı kapanıyor. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu Başarı Teşvik Programı kapsamında devletten başarılı öğrencilere karne hediyesi geliyor. Okullarında ve sınıflarında başarılı olan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 5 bin 104 TL'ye varan ödemeler alacak. Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'te yer alan, sınavda derece yapan, takdir ve teşekkür alan anaokulundan üniversite kademesine kadar asgari ücretin baz alındığı destekler sağlanacak. Öğrenciler başvuruları araştırıyor. Peki, Başarı Teşvik Programı karne hediyesi hakkında tüm detaylar…