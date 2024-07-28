Dijital rekabette yeni dönem! Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu çalışmalara başladı

DİGİTAL MARKETS ACT DÜZENLEMESİNE BENZEYECEK

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Tüketici Hakları Yasa Teklifini ele alırken gündeme gelen önemli konulardan biri de katlanarak büyüyen dijital platformlarda haksız rekabetin önüne geçilmesi, küçük oyuncuların korunması oldu. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu yetkilileri bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıldığını, Dijital Pazarlar Yasa Teklifi hazırlandığı bilgisini paylaştı. Komisyonda, teklifin AB'deki "Digital Markets Act " düzenlemelerine paralel içerikte değişiklikleri gündeme getireceği de belirtildi.