Diyarbakır'ın "kalbi" ortaya çıkarılıyor

Diyarbakır'ın "kalbi" tarihi Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'te yer alan Artuklu Sarayı'nın gün yüzüne çıkarılmasına hazırlanılıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklular'ın da olduğu birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesinde bulunan Amida Höyük'teki başta Artuklu Sarayı olmak üzere tüm değerlerin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.