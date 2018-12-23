Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk

"Manzara çok güzeldi, inanılmaz yerler vardı, daha çok kar göreceğimizi düşünüyorduk ama kış yeni başladığı içi fazla yoktu. Yolculukta yanından geçtiğimiz nehrin inanılmaz manzarası vardı. Manzaraları izlemek, fotoğraf çektirmek çok eğlenceliydi. Her insanın hayatında bir kez de olsa bu deneyimi yaşaması gerekiyor. İlk defa trene bindim, ilk defa doğuya seyahat ettim, ülkemizin birçok yerini gezmiştim ama doğu tarafına gelmek nasip olmamıştı. Böyle yolculuk yaparak bölgenin tadını çıkartıyorum."
"Mükemmel bir yolculuktu"
Abidin Bozbölük ise yolculukta birçok arkadaş kazandığını ifade ederek, "İstanbul'dan geliyorum, Ankara'dan trene bindim. İlk defa Doğu Ekspresi'ne biniyorum mükemmel yolculuktu, herkesin bu trene binmesini tavsiye ederim. Bol bol resim, video çektik eğlendik, güldük." dedi.