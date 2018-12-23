Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk

"Yolculukta klip çektik, odalarımızı süsledik"

Yolculukta doyasıya eğlendiklerini, odalarını süslediklerini aktaran Özçeviren, "Yolculukta klip çektik. Kendimiz çaldık, oynadık, odalarımızı süsledik, yılbaşı yaklaştığı için odamı yılbaşı konseptine göre süsledim. Trene binmeden önce bir sürü hazırlık yaptım, herkes kompartımana gelip fotoğraf çekildi, küçük bir yılbaşı ağacı vardı onu süsledik, mumlarımız vardı o konsepti uyguladım çok güzeldi." ifadesini kullandı.

Özçeviren, herkesin hayatında bir defa da olsa Doğu Ekspresi ile yolculuğa çıkması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: