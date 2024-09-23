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Haberler Galeri Doktoralı çiftçiler! Üniversiteden mezun olup ata toprağına dönüyorlar
Giriş Tarihi: 23.09.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 07:02

Doktoralı çiftçiler! Üniversiteden mezun olup ata toprağına dönüyorlar

Artan nüfusun gıda ihtiyacına yetişebilmek için kırsalda üretime katılan genç çiftçi sayısı günden güne artıyor. Gençler, tarımsal ve hayvancılık üretimiyle ilişkili üniversite bölümlerinden mezun olup ata toprağında üretime dönüyor. Türkiye'de bilinçli üretim artıyor. Aralarında doktoralı olanlarında bulunduğu eğitimli gençler, geleneksel tarımla bilimseli ve teknolojiyi harmanlayarak verimli ve sürdürülebilir tarım yapıyor.

Rana BÜYÜKTAŞ
Doktoralı çiftçiler! Üniversiteden mezun olup ata toprağına dönüyorlar

2002'de 25.1 milyar dolar olan tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılasını 2023 sonunda 69.2 milyar dolara çıkaran, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı haline gelen Türkiye'de üretime verilen destekler, genç çiftçi sayısının hızla artmasını sağlıyor.

Doktoralı çiftçiler! Üniversiteden mezun olup ata toprağına dönüyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle birlikte artan nüfusun gıda ihtiyacına yetişebilmek için kırsalda üretime katılan genç çiftçi sayısı günden güne artıyor. Gençler, tarımsal ve hayvancılık üretimiyle ilişkili üniversite bölümlerinden mezun olup ata toprağında üretime dönüyor.

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Doktoralı çiftçiler! Üniversiteden mezun olup ata toprağına dönüyorlar

Türkiye'de bilinçli üretim artıyor. 4 yıl ve üzeri yüksekokul veya fakülte, yüksek lisans veya doktora mezunu olan çiftçi sayısı 2024'te 125 bin 126'ye yükseldi.

Doktoralı çiftçiler! Üniversiteden mezun olup ata toprağına dönüyorlar

ÇİFTÇİLİK POPÜLER İŞ

Geleceğin en kritik mesleklerinden biri olacağı bilinen çiftçilik, Türkiye'de her geçen gün daha da önem kazanıyor. İklim değişikliği, kuraklık, pandemiler ve nüfus artışı gibi etkenlerin getirdiği olası gıda arz sorunlarının önüne geçmek için büyük öneme sahip olan çiftçi sayıları ise, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları neticesinde günden güne artıyor.

Doktoralı çiftçiler! Üniversiteden mezun olup ata toprağına dönüyorlar

Bakanlığın özellikle kadın ve genç çiftçileri üretime çekmek için sürdürdüğü teşvik programları birer birer meyvelerini vermeye başladı.

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