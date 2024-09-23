Giriş Tarihi: 23.09.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
07:02
Doktoralı çiftçiler! Üniversiteden mezun olup ata toprağına dönüyorlar
Artan nüfusun gıda ihtiyacına yetişebilmek için kırsalda üretime katılan genç çiftçi sayısı günden güne artıyor. Gençler, tarımsal ve hayvancılık üretimiyle ilişkili üniversite bölümlerinden mezun olup ata toprağında üretime dönüyor. Türkiye'de bilinçli üretim artıyor. Aralarında doktoralı olanlarında bulunduğu eğitimli gençler, geleneksel tarımla bilimseli ve teknolojiyi harmanlayarak verimli ve sürdürülebilir tarım yapıyor.