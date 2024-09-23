Doktoralı çiftçiler! Üniversiteden mezun olup ata toprağına dönüyorlar

ÇİFTÇİLİK POPÜLER İŞ



Geleceğin en kritik mesleklerinden biri olacağı bilinen çiftçilik, Türkiye'de her geçen gün daha da önem kazanıyor. İklim değişikliği, kuraklık, pandemiler ve nüfus artışı gibi etkenlerin getirdiği olası gıda arz sorunlarının önüne geçmek için büyük öneme sahip olan çiftçi sayıları ise, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları neticesinde günden güne artıyor.



