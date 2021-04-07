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Haberler Galeri Döviz kuru ile dolar ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2021 Bugün 1 Dolar ne kadar? İşte anlık rakamlar!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 07:42 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 07:46

ile ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2021 Bugün 1 Dolar ne kadar? İşte anlık rakamlar!

kuru geçtiğimiz haftalarda alış ve satış fiyatlarında yaşadığı dalgalanmayla beraber özellikle yatırım odaklı kişiler tarafından merak ediliyor. Canlı ve güncel rakamlar yakından takip edilirken konuyla ilgili olarak "Dolar ne kadar oldu, ve dolar kaç TL?" sorusu sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. 7 Nisan Bugün gelen anlık verilere göre ise Dolar fiyatı 8.13 TL'den işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla dolar alış ve satış fiyatına dair tüm son dakika gelişmeleri...

Döviz kuru ile dolar ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2021 Bugün 1 Dolar ne kadar? İşte anlık rakamlar!

Piyasalarda yaşanan dalgalı seyirle beraber ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonların bugün sabah saatlerinden itibaren " ne kadar oldu, ve dolar kaç TL?" sorularıyla gündeme taşındı. Dolar kuru güncel alış ve satış fiyatları büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin canlı ve güncel rakamlar ile yakından takip edilirken A Para ekranı üzerinden tüm bu gelişmelere ulaşabilirsiniz. İşte son dakika gelişmeleriyle "7 Nisan Bugün Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" sorusunun yanıtı.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmayla beraber anlık ve güncel dolar alış ve satış fiyatı binlerce kişinin gündemine geldi. Geçtiğimiz ay sonunda altın fiyatlarıyla beraber yükselişe geçen para birimi, bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren binlerce kişiye büyük kar sağlarken gerek büyük ölçekli gerekse küçük ölçekli yatırımcılar canlı ve anlık dolar kuru alış ve satış fiyatlarındaki son dakika gelişmelerine kilitlenmiş durumda…

Döviz kuru ile dolar ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2021 Bugün 1 Dolar ne kadar? İşte anlık rakamlar!

DOLAR KAÇ TL?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 7 Nisan Çarşamba sabah saatlerinden itibaren alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

ALIŞ: 8,1436

SATIŞ: 8,1453

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Döviz kuru ile dolar ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2021 Bugün 1 Dolar ne kadar? İşte anlık rakamlar!

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 9,6580

SATIŞ: 9,7197

Döviz kuru ile dolar ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2021 Bugün 1 Dolar ne kadar? İşte anlık rakamlar!

İNGİLİZ STERLİNİ

ALIŞ: 11,2196

SATIŞ: 11,2759

Döviz kuru ile dolar ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2021 Bugün 1 Dolar ne kadar? İşte anlık rakamlar!

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