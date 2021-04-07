Döviz kuru ile dolar ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2021 Bugün 1 Dolar ne kadar? İşte anlık rakamlar!

Dolar kuru geçtiğimiz haftalarda alış ve satış fiyatlarında yaşadığı dalgalanmayla beraber özellikle yatırım odaklı kişiler tarafından merak ediliyor. Canlı ve güncel rakamlar yakından takip edilirken konuyla ilgili olarak "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" sorusu sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. 7 Nisan Bugün gelen anlık verilere göre ise Dolar fiyatı 8.13 TL'den işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla dolar alış ve satış fiyatına dair tüm son dakika gelişmeleri...