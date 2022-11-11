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Haberler Galeri Düğmeye basıldı; 4 milyon haneye elektrik faturası desteği sağlanacak!
Giriş Tarihi: 11.11.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 07:40

Düğmeye basıldı; 4 milyon haneye elektrik faturası desteği sağlanacak!

Son dakika haberler: Elektrik fatura desteklerinde yeni hedefler belirlendi. Buna göre çok daha fazla vatandaşa çok daha büyük bir mebğal ile destek sağlanacak. Vatandaşı enflasyona ezdirmemek için hiçbir sorumluluktan kaçmadıklarını belirten Nureddin Nebati, 2.1 milyon haneye sağlanan elektrik tüketim desteğinde hedefin 4 milyon hane olduğunu söyledi. İşte yeni fatura desteği hedefi, yol haritası, rakam ve hedeflere ilişkin son dakika bilgileri

HAZAL ATEŞ
Düğmeye basıldı; 4 milyon haneye elektrik faturası desteği sağlanacak!

Son dakika haberler: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 9 Kasım itibarıyla 2.3 milyon mudinin yaklaşık 1.5 trilyon TL'lik tasarrufunun kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında değerlendirildiğini, 91.6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yapan Nebati, hanelerde kullanılan doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yaklaşık yüzde 50 sübvansiyon sağladıklarını anımsattı. Nebati, "2.1 milyon haneye 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Hedefimiz bu desteğin 4 milyon haneye çıkarılması. Bu kapsamda, 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 4.8 milyar lira tutarında kaynak ayrılması planlandı" dedi.

Düğmeye basıldı; 4 milyon haneye elektrik faturası desteği sağlanacak!

VATANDAŞI EZDİRMEYİZ
Nebati şöyle devam etti: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Alım güçlerinde gerçekleşen kaybın önüne geçmek için hükümet olarak üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz. Vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı, emeklilerimizi, esnaf ve çiftçilerimizi enflasyona karşı ezdirmemek için gelir ve harcama politikalarını etkin bir şekilde kullanıyoruz."

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Düğmeye basıldı; 4 milyon haneye elektrik faturası desteği sağlanacak!

Kredilerin tüketim yerine üretken alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Nebati, "2022'de yaklaşık 7 bin ticari işletmemize 54 bin kredi işlemi ile 71 milyar TL kredi ve 61 milyar TL'lik kefalet kullandırdık. İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli toplam 150 milyar TL'lik kredi imkânı sunduk. KOBİ kredisi kullanan müşteri sayısı eylül itibarıyla 4.3 milyonu geçmiştir" dedi.

Nebati, gazetecilerin sorusu üzerine de otomobillerde ÖTV indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi. Matrah artırımı ile yüzde 80'nin altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek.

Düğmeye basıldı; 4 milyon haneye elektrik faturası desteği sağlanacak!

KKM'DE YENİLEME ORANI % 70

Finansal istikrarı tahkim etmek amacıyla KKM uygulamasını devreye aldıklarını anımsatan Nebati, "Vatandaşlarımızın KKM'ye destek ve teveccühleri sayesinde milli para birimimizde istikrar güçlendirilmiş ve TL'ye olan güven artmıştır. Hazine destekli hesaplarda yenileme oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesinde" dedi. KKM uygulamasının finansal istikrarın sürdürülmesinde etkin rol oynadığını kaydeden Nebati, "Döviz hesaplarının payı 17 puan düşüşerek yüzde 52.3'e indi" diye konuştu.

Düğmeye basıldı; 4 milyon haneye elektrik faturası desteği sağlanacak!

DÖVİZ CİNSİ BORÇLANMA AZALTILACAK

Nureddin Nebati, borç stokunun yapısını iyileştirmek için yurt içi borçlanmada döviz cinsi senetlerin payının azaltıldığını dile getirerek, bu çerçevede, 2022 yılında yurt içi döviz cinsi borçlanmaların azaltıldığını, Türk lirası cinsi borçlanmaya ağırlık verildiğini söyledi. Nebati, piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki yıl da yurt içinde döviz cinsi borçlanmanın payını azaltmaya devam edeceklerini söyledi.

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