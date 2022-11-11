Kredilerin tüketim yerine üretken alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Nebati, "2022'de yaklaşık 7 bin ticari işletmemize 54 bin kredi işlemi ile 71 milyar TL kredi ve 61 milyar TL'lik kefalet kullandırdık. İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli toplam 150 milyar TL'lik kredi imkânı sunduk. KOBİ kredisi kullanan müşteri sayısı eylül itibarıyla 4.3 milyonu geçmiştir" dedi.

Nebati, gazetecilerin sorusu üzerine de otomobillerde ÖTV indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi. Matrah artırımı ile yüzde 80'nin altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek.