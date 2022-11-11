Giriş Tarihi: 11.11.2022 07:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2022
07:40
Düğmeye basıldı; 4 milyon haneye elektrik faturası desteği sağlanacak!
Son dakika haberler: Elektrik fatura desteklerinde yeni hedefler belirlendi. Buna göre çok daha fazla vatandaşa çok daha büyük bir mebğal ile destek sağlanacak. Vatandaşı enflasyona ezdirmemek için hiçbir sorumluluktan kaçmadıklarını belirten Nureddin Nebati, 2.1 milyon haneye sağlanan elektrik tüketim desteğinde hedefin 4 milyon hane olduğunu söyledi. İşte yeni fatura desteği hedefi, yol haritası, rakam ve hedeflere ilişkin son dakika bilgileri