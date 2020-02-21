Düğün sezonu yaklaşıyor! Altında 'İmitasyon' dönemi başladı... Altın fiyatları ne kadar?

'GERÇEĞİNDE NE VARSA BİZDE DE VAR'

Taklit ürün satan esnaf Bilal Aslan, sahte altınların gerçek altın ürünlerinden ayırt edilmesinin güç olduğunu söyledi. Dar gelirli insanların tercihini taklit ürünlerden yana kullandığını ifade eden Aslan, "Bu altınları parası olmayan insanlar alıyorlar. Bu ürünler altınların birebir aynısı fiyatlar kalitesine göre değişiyor. Bazen daha kalitelisini de yapıyoruz. Burada her çeşit sahte altın var. Kolye, zincir, bileklik, yüzük, gerçek altın olarak ne varsa burada da her şeyi bulabilirler'' diye konuştu.

'DÜĞÜNLERDE GÖSTERİŞ OLSUN DİYE ALIYORUZ'

Çarşıda satılan taklit ürünleri inceleyen Gönül Kendirci ise, ''Bu sahte altınlara mecburiyetten bakıyoruz. Ne yapalım imkanımız bu kadar. Fiyatlar çok yüksek ben kuyumcunun önünden bile geçmiyorum o yüzden bunlara bakıyorum . Mecburen düğünlerde gösteriş olsun diye bunları alıyoruz'' dedi.