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Düğün sezonu yaklaşıyor! Altında 'İmitasyon' dönemi başladı... Altın fiyatları ne kadar?

Altın son dönemde en çok talep edilen yatırım araçlarından biri haline geldi. Altına talep artarken diğer yandan düğün sezonu yaklaşırken altın fiyatlarının artması nedeniyle insanlar düşük ayarlı altınları tercih etmeye başlıyor. Altın talebindeki tercihler nasıl ve neye göre yapılıyor? Altın ustaları piyasadaki altın taleplerini yorumladı. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yaklaşan düğün sezonu öncesi birçok aileyi kara kara düşündürmeye başladı. Düğün yapmak isteyenler ise imitasyon altına yöneldi. Müşteri bulmakta zorlanan kuyumcular ise altındaki artışın devam edeceğini düşündüklerini söyledi. Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, altın fiyatlarının 10 yıl içerisinde 6 katına çıktığını söyleyerek, 2010 yılında evlenecek bir çiftin 20 ile 30 bin liralık altın aldığını günümüzde ise bunun 100 bin liraya kadar yükseldiğini anlattı. Özdinç, vatandaşların evlenirken aldığı altın miktarını azalttığını ifade ederek, "Altın sadece 'de değil, tüm dünyada yükseliyor. Eskiden altın sadece Türkiye'deki krizlerden dolayı yükselirdi, şimdi tüm dünyada yükseliyor. 2010 yılındaki bir düğün alışverişi ile şimdiki arasında 6 katı bir yükseliş var." dedi.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 15:06 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 15:08
Düğün sezonu yaklaşıyor! Altında 'İmitasyon' dönemi başladı... Altın fiyatları ne kadar?

Özellikle düğünlerde geline takılan altın miktarı ile bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, evlenmek isteyen çiftler, yükselen altın fiyatları karşısında imitasyon altınlara yöneldi. Düğün sezonunun yaklaşması ve yükselen altın fiyatları nedeniyle evlenecek olan çiftler ve aileleri çevresine mahcup olmamak için takı olarak Çin ve Dubai'de üretilen imitasyon ürünleri almaya başladı. İmitasyon kemer, gerdanlık, akıtma, bilezik ve kordonlar, bijuteri ve pazarlarda satılıyor. Evlilik için altın almaya gücü yetmeyenler, fiyatları 5 liradan başlayıp 2 bin bin liraya kadar yükselen çeşitli ebatlardaki bu takılardan alıyor. Gerçeğini aratmayan taklit ürünlere rağbet gösterilirken, kuyumcu esnafı ise yükselen altın fiyatları karşısında müşteri bulamamaktan şikayet ediyor.

Düğün sezonu yaklaşıyor! Altında 'İmitasyon' dönemi başladı... Altın fiyatları ne kadar?

'10 YILDA 6 KAT YÜKSELDİ'

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, altın fiyatlarının 10 yıl içerisinde 6 katına çıktığını söyleyerek, 2010 yılında evlenecek bir çiftin 20 ile 30 bin liralık altın aldığını günümüzde ise bunun 100 bin liraya kadar yükseldiğini anlattı. Özdinç, vatandaşların evlenirken aldığı altın miktarını azalttığını ifade ederek, "Altın sadece 'de değil, tüm dünyada yükseliyor. Eskiden altın sadece Türkiye'deki krizlerden dolayı yükselirdi, şimdi tüm dünyada yükseliyor. 2010 yılındaki bir düğün alışverişi ile şimdiki arasında 6 katı bir yükseliş var. Eskiden insanlar 12 çift burma bilezik 2,5 metre kordon, takım, set, alyans bunların hepsini alırdı. Şimdi fiyatlar çok yüksek olduğu için 1 çift bilezik, küçük bir altın set, alyanslar ile düğünü geçiştirmeye çalışıyor. 2010 yılında evlenecek bir vatandaş oğlunu evlendirdiği zaman 20 bin ile 30 bin TL'ye altın alıyorsa, bu şimdi 100 bin TL'ye çıktı. Bunun nedeni de yine altının çok yükselişi'' dedi.

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Düğün sezonu yaklaşıyor! Altında 'İmitasyon' dönemi başladı... Altın fiyatları ne kadar?

'İNSANLAR DÜŞÜK AYARLI ALTINLARA YÖNELDİ'

Altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte insanların düşük ayarlı altınları tercih etmeye başladığını belirten Sedat Özdinç, ''Düşük ayarlı altınların fiyatları biraz daha düşük. 14 ayar altın artık daha çok alınıyor. Bunun nedeni hem ekonomik hem de işçilik olarak daha gösterişli oluşu. İmitasyon ürünleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. 100 TL'ye imitasyon ürün alacaklarına o fiyata altın alsınlar diyoruz. Bu ürünler kuyumcuları bozmaya başladı. İmitasyon ürünler kuyumcu vitrinlerinde olmaya başladı. Biz bunun üzerinde durup gerekli özeni göstermeye çalışıyoruz. İnsanlar imitasyondan uzak dursunlar'' diye konuştu.

Düğün sezonu yaklaşıyor! Altında 'İmitasyon' dönemi başladı... Altın fiyatları ne kadar?

'KUYUMCULARDAN ÖDÜNÇ ALANLAR OLUYOR'

Gaziantep'teki kuyumcu esnafı Ali Bilben ise, altın fiyatlarının yükselişinden dolayı insanların altına yatırım yapmadığını söyledi. Bilben, özellikle evlenecek çiftlerin imitasyon ürünü tercih ettiğini ya da tanıdıkların kuyumcudan tekrar iade etmek üzere altın aldıklarını dile getirerek, "Altın fiyatları çok yüksek. İnsanlar zor durumda. Altını artık yatırım olarak alan kalmadı. Borcu olanlar alıyorlar. Bu yüzden kuyumcu esnafı da eskisi gibi iş yapamaz hale geldi'' dedi.

Düğün sezonu yaklaşıyor! Altında 'İmitasyon' dönemi başladı... Altın fiyatları ne kadar?

'GERÇEĞİNDE NE VARSA BİZDE DE VAR'

Taklit ürün satan esnaf Bilal Aslan, sahte altınların gerçek altın ürünlerinden ayırt edilmesinin güç olduğunu söyledi. Dar gelirli insanların tercihini taklit ürünlerden yana kullandığını ifade eden Aslan, "Bu altınları parası olmayan insanlar alıyorlar. Bu ürünler altınların birebir aynısı fiyatlar kalitesine göre değişiyor. Bazen daha kalitelisini de yapıyoruz. Burada her çeşit sahte altın var. Kolye, zincir, bileklik, yüzük, gerçek altın olarak ne varsa burada da her şeyi bulabilirler'' diye konuştu.

'DÜĞÜNLERDE GÖSTERİŞ OLSUN DİYE ALIYORUZ'

Çarşıda satılan taklit ürünleri inceleyen Gönül Kendirci ise, ''Bu sahte altınlara mecburiyetten bakıyoruz. Ne yapalım imkanımız bu kadar. Fiyatlar çok yüksek ben kuyumcunun önünden bile geçmiyorum o yüzden bunlara bakıyorum . Mecburen düğünlerde gösteriş olsun diye bunları alıyoruz'' dedi.

Düğün sezonu yaklaşıyor! Altında 'İmitasyon' dönemi başladı... Altın fiyatları ne kadar?

AŞİRETE KÜÇÜK DÜŞMEMEK İÇİN İMİTASYON ALIYORLAR

Geline en çok altın takılan kentlerden birisi olan Şanlıurfa'da da evlenmek isteyen çiftler, yükselen altın fiyatları karşısında düğünlerini ertelemeye başladı. Kentte, evlenmek isteyen çiftler, fiyatlarındaki artış nedeniyle aşiretlerine ve çevresine küçük düşmemek için Çin, Hindistan ve bir bölümü 'de imal edilen ve gerçeğinden farksız bir şekilde işlenen sarı altın suyuna batırılmış imitasyon takılardan satın alıyor. Aynı şekilde düğünlerde takı takmak isteyenler de yüksek altın fiyatı karşısında çareyi altın bilezik yerine tanesi 5 ile 150 lira arasında değişen imitasyon altınları satın almakta buluyor. Düğünlerin kurtarıcısı olarak bilinen bu takılardan anlaşmalı olarak alan bazı çiftler, düğün bittikten sonra yakınlarına 'Çalınmasın diye altınları bozdurduk' diyor.

Düğün sezonu yaklaşıyor! Altında 'İmitasyon' dönemi başladı... Altın fiyatları ne kadar?

'1 KİLO ALTIN İSTİYORLAR'

Şanlıurfa'da evlilik hazırlığı içerisinde olan 3 çocuğunun, yükselen altın fiyatları karşısında evliliklerini ertelediğini belirten Mehmet Emektar (55), Şanlıurfa'da evelenecek kızın ailesi tarafından verilen takı listesindeki altınların 1 kilo civarında olduğunu söyledi. Emektar, "Ben geçimimi çiftçilikle sağlıyorum. 3 çocuğum bekar onları evlendirmeyi düşünüyorum, ancak benden istenen 1 kiloya yakın altını bir türlü alamadım. Bu yüzden düğünleri ertelemek zorunda kaldım. Bir kızımı da gelin verdim ancak karşı taraf altın almakta zorlandıkları için istenen altını düşürdük" dedi.

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