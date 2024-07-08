Dünyaca ünlü yatırım gurusundan çok konuşulacak sözler: Türk varlıkları iyi bir yatırım olacak

"TÜRK VARLIKLARINA YATIRIMA BAŞLAYABİLİRİM"

Bir süredir Türk piyasasını takip etmediği için yatırımı bulunmadığını ifade eden Rogers, şöyle devam etti:

"Ancak belki de yeniden Türk varlıklarına yatırıma başlamam gerekiyor. Türkiye'nin ekonomi politikalarını değiştirmesiyle yabancı yatırımcı geri dönecektir ancak bu biraz zaman alır. Birçok uluslararası yatırımcı Türkiye'nin ne yaptığını izliyor şu anda. Türkiye'nin ekonomik olarak makul adımlar atmasıyla yatırımcılar geri gelecek. Şuan da doğru adımlar atılıyorsa Türk varlıkları çok iyi bir yatırım olacaktır."

Yatırımcıların düzenleme ve reformların hayata geçtiğini görmek istediğini ve bu nedenle atılan adımları yakından takip ettiğini söyleyen Rogers, "Şimdi biliyorum ki Türkiye piyasasına yeniden bakmalıyım. Ben ve diğer yatırımcılar Türkiye piyasasına yeniden yatırım yapmaya başlamalı." değerlendirmesini yaptı.