Giriş Tarihi: 08.07.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
14:30
Dünyaca ünlü yatırım gurusundan çok konuşulacak sözler: Türk varlıkları iyi bir yatırım olacak
Dünyada "Yatırım gurusu" olarak tanınan ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, "Yeniden Türk varlıklarına yatırıma başlayabilirim. Türkiye'nin ekonomi politikalarını değiştirmesiyle yabancı yatırımcı geri dönecektir. Yatırımcılar Türkiye'nin ne yaptığını izliyor şu anda. Türkiye şu anda doğru adımları atıyorsa, çok iyi bir yatırım olacaktır." dedi.