100- Juanda Uluslararası Havaalanı



Ülke: Endonezya / Her gün 234 uçuş



99- Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı



Ülke: Endonezya / Her gün 235 uçuş



98- Domodedovo Havalimanı



Ülke: Rusya / Her gün 236 uçuş