Dünyanın en pahalısı! Kilosu 5 bin eurodan satılıyor

Uluslararası piyasada Rus ticari ürün olarak biliniyor. Fakat son zamanlar İsrail kurduğu tesislerle bu pazarın önemli aktörlerinden biri olmaya başladı. Çeşit çeşit havyarlar içerisinde en kıymetli olanı Mersin Balığı'ndan alınan siyah havyarlardır. Dünyanın en pahalı yiyeceği olan bu havyarın kilosu 2 bin ile 5 bin Euro arasında değişiyor. Bunun için özel havuzlarda itina ile döllendirilen Mersin Balığı, daha sonra ameliyat ediliyor. Balığın karnı diri diri yarılıyor. Karnından havyar alındıktan sonra tekrar dikilip suya salınıyor. Her çesit balık yumurtasına havyar denilir ancak bazı balıkların yumurtaları özel bir yiyecek olarak ayrıca değerli. Bunlar özellikle Hazar denizinde yaşayan mersin balığından ve bir mersinbalığı olan çirozdan elde edilen yumurtalar. Bunlar içinde siyah havyar en değerlisi olarak kabul ediliyor.