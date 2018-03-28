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sı! 5 bin eurodan satılıyor

Giriş Tarihi: 28.03.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 11:26
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sı! 5 bin eurodan satılıyor
Dünyanın en pahalısı! Kilosu 5 bin eurodan satılıyor

Uluslararası piyasada "Rus" ticari ürün olarak biliniyor. Fakat son zamanlar İsrail kurduğu tesislerle bu pazarın önemli aktörlerinden biri olmaya başladı.

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sı! 5 bin eurodan satılıyor
Dünyanın en pahalısı! Kilosu 5 bin eurodan satılıyor

Çeşit çeşit lar içerisinde en kıymetli olanı Mersin Balığı'ndan alınan siyah havyarlardır. yiyeceği olan bu havyarın 2 bin ile 5 bin Euro arasında değişiyor.

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sı! 5 bin eurodan satılıyor
Dünyanın en pahalısı! Kilosu 5 bin eurodan satılıyor

Bunun için özel havuzlarda itina ile döllendirilen Mersin Balığı, daha sonra ameliyat ediliyor.

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sı! 5 bin eurodan satılıyor
Dünyanın en pahalısı! Kilosu 5 bin eurodan satılıyor
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sı! 5 bin eurodan satılıyor
Dünyanın en pahalısı! Kilosu 5 bin eurodan satılıyor

Balığın karnı diri diri yarılıyor. Karnından alındıktan sonra tekrar dikilip suya salınıyor.

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sı! 5 bin eurodan satılıyor
Dünyanın en pahalısı! Kilosu 5 bin eurodan satılıyor

Her çesit balık yumurtasına denilir ancak bazı balıkların yumurtaları özel bir yiyecek olarak ayrıca değerli.

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sı! 5 bin eurodan satılıyor
Dünyanın en pahalısı! Kilosu 5 bin eurodan satılıyor

Bunlar özellikle Hazar denizinde yaşayan mersin balığından ve bir mersinbalığı olan çirozdan elde edilen yumurtalar. Bunlar içinde siyah en değerlisi olarak kabul ediliyor.

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