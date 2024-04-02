Durmak yok, yatırıma devam! Seçimler bitti artık Türkiye Yüzyılı projeleri konuşacak

Üst üste gerçekleşen seçimlerle Türkiye enerjisinin önemli bir kısmını siyasete ayırmak zorunda kalırken, şimdi ise Mahalli İdareler Seçimi'nin de tamamlanmasıyla birlikte artık yatırım ve projelerin daha çok konuşulacağı bir döneme girilmiş oldu.



