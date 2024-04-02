Giriş Tarihi: 02.04.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
06:41
Durmak yok, yatırıma devam! Seçimler bitti artık Türkiye Yüzyılı projeleri konuşacak
Türkiye, 4 yıllık seçimsiz bir döneme girerken yeni dönemde Hükümetin en önemli gündem başlıklarından bir tanesini altyapı yatırımları ve dev projelerin tamamlanması oluşturacak. Türksat 6A temmuzda uzaya gönderilecek. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren ihalesine bu yıl çıkılacak. Çukurova Havalimanı önümüzdeki günlerde açılacak. 2028 yılına kadar 1006 kilometre yeni otoyol yatırımı gerçekleştirilecek.