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Giriş Tarihi: 02.04.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 06:41

Durmak yok, yatırıma devam! Seçimler bitti artık Türkiye Yüzyılı projeleri konuşacak

Türkiye, 4 yıllık seçimsiz bir döneme girerken yeni dönemde Hükümetin en önemli gündem başlıklarından bir tanesini altyapı yatırımları ve dev projelerin tamamlanması oluşturacak. Türksat 6A temmuzda uzaya gönderilecek. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren ihalesine bu yıl çıkılacak. Çukurova Havalimanı önümüzdeki günlerde açılacak. 2028 yılına kadar 1006 kilometre yeni otoyol yatırımı gerçekleştirilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK
Durmak yok, yatırıma devam! Seçimler bitti artık Türkiye Yüzyılı projeleri konuşacak

Üst üste gerçekleşen seçimlerle Türkiye enerjisinin önemli bir kısmını siyasete ayırmak zorunda kalırken, şimdi ise Mahalli İdareler Seçimi'nin de tamamlanmasıyla birlikte artık yatırım ve projelerin daha çok konuşulacağı bir döneme girilmiş oldu.

Durmak yok, yatırıma devam! Seçimler bitti artık Türkiye Yüzyılı projeleri konuşacak

YATIRIMLAR SÜPER HIZLI OLACAK

Vatandaşa vadettiği yatırımları bir bir yerine getiren Hükümet, İstanbul-Ankara arası Süper Hızlı Tren (SHT) Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkacak. Seyahat hızı 350 kilometre, süresi ise 80 dakika olacak Ankara-İstanbul SHT'nin 2028 yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

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Durmak yok, yatırıma devam! Seçimler bitti artık Türkiye Yüzyılı projeleri konuşacak

Öte yandan 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında hızlı tren hattı çalışmaları devam ederken, proje tamamlandığında, Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak.

Durmak yok, yatırıma devam! Seçimler bitti artık Türkiye Yüzyılı projeleri konuşacak

Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye inerek seyahat süresi yaklaşık 3.5 saate düşecek.

Durmak yok, yatırıma devam! Seçimler bitti artık Türkiye Yüzyılı projeleri konuşacak

313 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep hızlı tren hattı ile Adana-Gaziantep arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek.

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