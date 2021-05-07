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Haberler Galeri e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı: 2021 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları ne?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 05:57 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 07:33

1100 TL pandemi başvurusu sonuç sorgulama ekranı: 2021 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları ne?

Tam kapanmanın ilk haftası geride kalırken, programı kapsamında KOVİD-19 tedbirlerinden etkilenen 2 milyonu aşkın vatandaşa 1100 TL pandemi parası verileceği kamuoyuna duyuruluşmuştu. İhtiyaç sahibi olan pek çok vatandaş, ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Başvurularına devam edenler, " ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 1000 TL sosyal yardım başvuru adımları ile ilgili detayları paylaşmıştı.

e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanan 1100 TL pandemi destek parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca uygulamaya alındı. Tam kapanmanın başlaması sonrası Bakan tarafından açıklama yapılmış ve 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine pandemi nakdi destek verileceği açıklanmıştı. Salgının erken döneminde 1000 TL değerinde verilen pandemi desteği 2021 itibarıyla 1100 TL'ye çıkarıldı. Tam kapanma sürecinde destek almak isteyen binlerce vatandaş, " ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bakanlık tarafından açıklanan adımlara göre, 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek? İşte, fazlara göre başvuru ve ödemeleri yapılan 1100 TL nakdi yardıma ilişkin tüm detaylar…

e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

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e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

BAYRAMA KADAR TESLİM EDİLECEK

Öte yandan bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

2 MİLYON HANE

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira '' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

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e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı: 1000 TL Sosyal yardım parası kimlere verilecek, pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında '' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

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