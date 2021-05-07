Tam kapanmanın ilk haftası geride kalırken, sosyal yardım programı kapsamında KOVİD-19 tedbirlerinden etkilenen 2 milyonu aşkın vatandaşa 1100 TL pandemi parası verileceği kamuoyuna duyuruluşmuştu. İhtiyaç sahibi olan pek çok vatandaş, e-devlet ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Başvurularına devam edenler, "e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 1000 TL sosyal yardım başvuru adımları ile ilgili detayları paylaşmıştı.