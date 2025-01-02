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Haberler Galeri EBE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:18

EBE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli ve memur zammı için enflasyon farkı netleşiyor. 2 Ocak Cuma günü 6 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından belli olacak. Bu veriler ile ebe maaş zammı ve birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başlayan ebeler araştırmalarına başladı. Peki; zamlı ebe maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar

EBE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi. 3 Ocak 2025 Cuma günü 6 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından ilan edilecek. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada ise ebe maaş zammı gündemdeki yerini aldı.2025 Ocak zammı sonrası ebe maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

EBE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ENFLASYON AÇIKLANIYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

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EBE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAK ZAMMI İLE EBE MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmıştı. Buna göre kamuda görev yapan 19.31 oranında arttırılmıştı.Yeni dönemde yapılacak zam ile maaşlar yeniden hesaplanacak. Enflasyon oranı ve toplu sözleşme zammının netleşmesiyle doktor maaşları ortaya çıkacak.

EBE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon verisiyle ilgili birkaç alternatif var. Merkez Bankası'nın öngörüsü yüzde 44. Üst bandı ise yüzde 46. Piyasa katılımcıları anketinde ise yüzde 45.28. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 çıkması bekleniyor.

EBE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

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