Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
14:18
EBE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli ve memur zammı için enflasyon farkı netleşiyor. 2 Ocak Cuma günü 6 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından belli olacak. Bu veriler ile ebe maaş zammı ve birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başlayan ebeler araştırmalarına başladı. Peki; zamlı ebe maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar