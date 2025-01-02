EBE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Ocak zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi. 3 Ocak 2025 Cuma günü 6 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından ilan edilecek. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada ise ebe maaş zammı gündemdeki yerini aldı.2025 Ocak zammı sonrası ebe maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…