Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Efsane uçağın en büyük problemi çözen Türk öğrenciler dünya birincisi oldu!
Giriş Tarihi: 22.08.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 09:28

Efsane uçağın en büyük problemi çözen Türk öğrenciler dünya birincisi oldu!

Sesten iki kat hızlı uçabilen havacılığın efsane supersonik uçağı olarak nitelendirilen yüksek maliyeti ve sınırlı yolcu kapasitesi olduğu için üretimden kaldırılan Concorde uçaklarının en büyük problemlerinden birini Türk öğrenciler çözerek dünya birinici oldular. Concorde motorun ses patlaması problemine çare bulan Phoenix takımı öğrencileri bununla beraber bir uçuş başına 44 bin dolar, toplam kullanım boyunca ise 60 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak motor tasarımı gerçekleştirdi.

Efsane uçağın en büyük problemi çözen Türk öğrenciler dünya birincisi oldu!

Son ticari seferini 2003 yılında yapan havacılığın efsanesi sesten iki kat hızlı gidebilen supersonik Concorde uçaklarının en büyük problemlerinden birini çözen Türk öğrenciler dünya birincisi oldu. Concorde uçakları, Güvenilirliğinin az, yüksek maliyeti ve sınırlı yolcu kapasitesi olduğu için üretimden kaldırılmıştı.

Efsane uçağın en büyük problemi çözen Türk öğrenciler dünya birincisi oldu!

TOBB ETÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, dünya çapında düzenlenen uçak motoru tasarım yarışmasında Concorde uçakların tedavülden kaldırılmasının en önemli sebeplerinden olan yakıt tüketimi ve ses patlaması problemine çözüm bularak dünya birincisi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Efsane uçağın en büyük problemi çözen Türk öğrenciler dünya birincisi oldu!

Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü (AIAA) tarafından, 40 yılı aşkın süredir lisans öğrencilerinin teşvik edilmesi amacıyla teknoloji alanında yarışma düzenleniyor.

Efsane uçağın en büyük problemi çözen Türk öğrenciler dünya birincisi oldu!

AIAA tarafından, bu yıl yarışmanın konusu 2003 yılında kullanımdan kaldırılan ancak 2028'de tekrar uçuşlara başlaması planlanan ve sesten iki kat hızlı uçan Concorde uçakların motorunun yeniden tasarlanması olarak belirlendi. "Let's Re-Engine Concorde" başlığıyla düzenlenen yarışmaya dünya çapında tanınan üniversitelerden lisans öğrencileri katılıyor.

Efsane uçağın en büyük problemi çözen Türk öğrenciler dünya birincisi oldu!

AIAA tarafından düzenlenen yarışmaya bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri ETU Phoenix adıyla katıldı.

SON DAKİKA