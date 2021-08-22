Efsane uçağın en büyük problemi çözen Türk öğrenciler dünya birincisi oldu!

Sesten iki kat hızlı uçabilen havacılığın efsane supersonik uçağı olarak nitelendirilen yüksek maliyeti ve sınırlı yolcu kapasitesi olduğu için üretimden kaldırılan Concorde uçaklarının en büyük problemlerinden birini Türk öğrenciler çözerek dünya birinici oldular. Concorde motorun ses patlaması problemine çare bulan Phoenix takımı öğrencileri bununla beraber bir uçuş başına 44 bin dolar, toplam kullanım boyunca ise 60 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak motor tasarımı gerçekleştirdi.