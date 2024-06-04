Ekipler sahada! Kurban Bayramı öncesi denetimler sıkılaştı! Bakanlık göz açtırmadı...

"DENETİMLERE YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan, kentteki market denetimlerine ilişkin olarak, "Fiyat etiketlerinde, üretim yeri, ürünün ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı gibi bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını da inceledik. Denetimlerimize yoğun şekilde devam edeceğiz." dedi.

İzmir İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde, ürünlerin etiket ve kasa fiyatını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı. Denetimlerde, ürünlerin son 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi. Ekipler, kent merkezi yanında turistik ilçelerde de denetim gerçekleştirdi.

Aydın'da ekipler, Efeler ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimde ürün fiyatlarını karşılaştırdı, sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin künye bilgilerini Hal Kayıt Sistemi'nden sorguladı.