Ekipler sahada! Kurban Bayramı öncesi denetimler sıkılaştı! Bakanlık göz açtırmadı...

'ETİKETLER DETAYLI DENETİMDEN GEÇTİ'
Ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van, Sakarya, Muğla, Denizli ve Eskişehir'de marketlere yönelik haksız fiyat artışı ve etiket denetimi yaptı.
Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.