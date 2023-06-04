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Giriş Tarihi: 04.06.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 14:02

Ekonomi yönetimi Türkiye Yüzyılı'na hazır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Çankaya Köşkü'nde Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesini açıklamasının ardından bugün Türkiye'de tüm gözler devir-teslim törenlerindeydi. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomi kökenli bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz dikkat çekti. Yeni dönemde ekonominin dümeninde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu. İlgili Bakanlıklarda devir-teslim törenleri sürüyor.

Ekonomi yönetimi Türkiye Yüzyılı’na hazır!

Yeni Kabine'nin ekonomi kurmayları bayrağı devralıyor. Türkiye ekonomisini yönetecek isimler; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Yüzyılı'nda vatandaşa hizmet edecek.

Ekonomi yönetimi Türkiye Yüzyılı’na hazır!

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR, VARANK'TAN GÖREVİ DEVRALDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mustafa Varak yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mehmet Fatih Kacır atandı. Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle Kacır görevine başladı.

Törende konuşan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının açılmış olduğunu belirterek, "Gerçekten mutlu ve gururluyuz. Dün Cumhurbaşkanımız 21 yıllık iktidarın ardından yüzde 52,18'lik büyük başarı elde ederek tekrar cumhurbaşkanı seçildi ve yüce meclisimizde yeminini ederek tekrar görevi teslim aldı. Bu büyük gurur ve mutluluk Türk Yüzyılı'nın kapılarını açmış oldu. Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini de dün akşam itibariyle kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca bu görevi sürmemize müsaade etmiş olması, ona yol arkadaşlığı yapmamıza vesile olduğu için çok müteşekkiriz. Beraberce Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini 5 yıl boyunca layıkıyla yerine getirmek için gayret ettik" diye konuştu.

Hayatlar gibi görevlerin de bu dünyada geçici olduğuna dikkati çeken Varank, "Bu görevleri, sorumlulukları bu millete hizmet etme sevdasıyla yerine getirdiğinizde netice alabiliyorsunuz. Bizde inşallah o şuurla 5 yıllık görevimizin sonuna gelmiş olduk. Detaylara girmek istemiyorum; lafı uzatırsanız devir teslimlerde 'bu da burayı bırakmak istemiyor' diyebilirler. Bu bir ekip çalışması; bunları kendi başımıza gerçekleştirmedik. Çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışı; nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek bizden sonra da arkadaşlarımız bu görevleri yerine getirmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye Yüzyılı kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etme görevinde olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Çok değerli bakanımıza bugüne kadar bakanlığımızda Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda ortaya koyduğu liderlik, öncü rol ve her zaman bizlere yaptığı ağabeylik için ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONU İLE CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

Varank döneminde büyük projelerin hayata geçtiğini belirten Kacır, "Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bunların bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Büyük işler yapmak nasip olan yöneticilerin ancak bazılarına bu büyük işlerin toplum tarafından sahiplenilmesini de sağlamak nasip olur. Ve yine onların da ancak bazılarına milletin sevgini kazanmak nasip olur. Bakanımız geçtiğimiz 5 yıl boyunca, gece gündüz ortaya koyduğunuz emekle gayretle Cumhurbaşkanımızın bir yol arkadaşı olarak bütün bunları elde ettiniz" dedi.

Geçmiş dönemde hayata geçirilen projeleri aktaran Kacır, "Çıta çok yüksek bunun farkındayız. Bunun bilincindeyiz ama inşallah sizlerin, ve aziz milletimizin desteği ve duasıyla; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı, tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız" diye konuştu.

Tören, Varank'ın bakanlık çalışanlarına yaptığı veda konuşmasının ardından son buldu.

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Ekonomi yönetimi Türkiye Yüzyılı’na hazır!

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK, NEBATİ'DEN GÖREVİ DEVRALDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Nureddin Nebati yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına 29 Ağustos 2007 - 1 Mayıs 2009 yılları arasında bakanlık görevi icra etmiş Mehmet Şimşek atandı. Şimşek, bakanlığın Dikmen yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreni- 65. Hükumetin sona erdiği 10 Temmuz 2018'den sonra ilk defa ekonomiden sorumlu olarak görevine başladı.

Törende konuşan Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çok değerli dostumuz Mehmet Şimşek'e bugün görevimi devretmek üzere bir aradayız. Öncelikle ülkemiz ve dünya açısından kritik bir dönemde bana güven duyarak bu makamı teslim eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz demeden çalışarak sürdürdüm. Attığımız her bir adım, milletimizin ortak menfaatleri doğrultusunda ve bu makamın getirdiği büyük sorumluluk duygusuyla atılmış olan adımlardır. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancıyla ilerlerken bizler için en önemlisi milletimiz ile yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir" dedi.

"RASYONEL ZEMİNDE ENFLASYON İLE MÜCADELE TEMEL POLİTİKAMIZ OLACAK"

Bakan Mehmet Şimşek ise yaptığı konuşmada, mevcut hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı artırmak olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" diye konuştu.

"Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarın sağlanması temel hedefimiz olacaktır"
Vakit kaybetmeden Orta Vadeli Program çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Bakan Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarın sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması, ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz" dedi.

Tören, Nebati ve Şimşek'in birbirine çiçek takdim etmesinin ardından son buldu.

Ekonomi yönetimi Türkiye Yüzyılı’na hazır!

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI ÖZHASEKİ, KURUM'DAN GÖREVİ DEVRALDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Murat Kurum'un yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 24 Mayıs 2016-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında bakanlık görevi icra etmiş olan Mehmet Özhaseki atandı. Özhaseki, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı. Törende konuşan Kurum, 5 yıllık bakanlık süresince afetlerde her türlü gayreti göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Göreve gelirken devlete ve millete mahcup olmamayı dilediğini belirten Kurum, "Hamdolsun bugün de milletimize mahcup olmadan devletimiz için vatandaşımız için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık, ürettik. Ülkemizin refahı için, milletimiz için tüm gayretlerimizi sarf etmeye ve bu manada şehirlerimizi altyapısını üst yapısı geliştirmeye gayret gösterdik" dedi.

Kendisini bakanlık görevine atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerinden dolayı Türk milletine, çalışma arkadaşlarına ve AK Parti'ye teşekkür eden Kurum, Türk milletiyle el le 81 ilin inşası için hep birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde bayrağı görevi devraldığım bakanımıza iade ediyoruz. Kendisine bu süreçte bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bakanlığımız başarılı bir şekilde devam edecektir" diye konuştu.

"BAKANLIĞI GELMİŞ OLDUĞU NOKTADAN DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Devir teslim töreninin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Özhaseki ise geçmişteki bakanlık görevinden elinden geleni yapmanın huzuru içinde ayrıldığını kaydetti. 5 yıllık süreçte Kurum'u hep çalışırken, gayret ederken gördüğünü dile getiren Özhaseki, emeklerinden dolayı Kurum'a teşekkür etti.

Bakan Özhaseki, Kurum'a bundan sonraki özel ve siyasi hayatında başarılar dileyerek, "Yaşı genç, bizim işimiz belli olmaz. 5 sene sonra ben yine teslim edebilirim" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunun bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Özhaseki, bu gerçeklikte hareket edip tüm planların ona göre yapılmasını söyledi. Özhaseki, Türkiye'nin depremlerde 140 bine yakın insanını kaybettiğini hatırlatarak, "100 milyarlarca dolar zararımız var. Eğer bizler bu konuda hazırlıklı olabilirsek, ileriye doğru adımlar atabilirsek bizi bu sıkıntılardan, belalardan kurtarırız. Kadim bir şehircilik anlayışımız var. Köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz bütün bu kültüre dayanarak bundan sonra yol haritamızı doğru belirleyip, bakanlığı gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için elimden geleni yapacağım, bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.

"KONUTLARIN SÖZ VERİLDİĞİ GİBİ EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde hem belediyelerin hem de Kurum'un gayretli bir şekilde çalıştığını belirten Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Şimdi oradaki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Akabinde de başta İstanbul olmak üzere bütün güzel şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip en az sayıda zayiat vereceğimiz ortamın olması için elimizden geleni yapacağız. Devraldığımız bayrağı teslim edeceğimiz güne kadar en iyi şekilde koşturarak, gayret ederek zirveye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bizlere güvenenlere, duasını esirgemeyen milletimize teşekkür ediyorum."

Kurum, konuşmaların ardından Bakan Özhaseki'ye görevin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Özhaseki ve Kurum, birbirine çiçek hediye etti.

Devir teslim törenine eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili, Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, bakanlık bürokratları ve Bakan Özhaseki'nin torunları katıldı.

Kurum, devir teslim töreninin ardından bakanlık çalışanlarıyla vedalaşması sonrası bakanlıktan ayrıldı.

Ekonomi yönetimi Türkiye Yüzyılı’na hazır!

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YÖNETECEK İSİMLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Fatih Kacır getirilirken Ömer Bolat da Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında da Vedat Işıkhan görevlendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki getirildi.

Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

Şu ana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devir-teslim törenleri gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı devir-teslim törenleri de gün içerisinde gerçekleştirilecek.

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