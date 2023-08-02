Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
07:02
Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası ekibi TOBB öncülüğünde reel sektörün sorunlarını değerlendirdi. İş dünyası, reel sektör temsilcileri Türkiye'nin önceliğinin üretim kapasitesini korumak olması gerektiğini belirterek, ticari kredilerin kesilmemesi gerektiğini, uzun vadeli yatırım finansman imkânlarının çoğaltılmasını istedi. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Büyüme, yatırım, istihdam, ihracat" öncelikli politikalarını gözeten çözüm önerileri hazırlanacak.