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Haberler Galeri Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi
Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 07:02

Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası ekibi TOBB öncülüğünde reel sektörün sorunlarını değerlendirdi. İş dünyası, reel sektör temsilcileri Türkiye'nin önceliğinin üretim kapasitesini korumak olması gerektiğini belirterek, ticari kredilerin kesilmemesi gerektiğini, uzun vadeli yatırım finansman imkânlarının çoğaltılmasını istedi. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Büyüme, yatırım, istihdam, ihracat" öncelikli politikalarını gözeten çözüm önerileri hazırlanacak.

HAZAL ATEŞ
Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın daveti ile gerçekleşen görüşmeye, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve başkan yardımcıları, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, Türk Eximbank ve Ziraat Bankası genel müdürleri, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, YASED, DEİK başkanları da katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Şimşek, MB Başkanı Erkan ve ekonomi bürokrasisi ile bir araya gelerek, yeni makroekonomi politikaları konusunda istişarede bulunduklarını, reel sektörün beklentilerini ilettiklerini söyledi.

Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi

Kredilerde yaşanan daralmanın reel sektöre etkisi analiz edilirken, ticari kredilerinin aniden kesilmemesi, yatırım kredilerinin devam etmesi, KDV iadesi başta olmak üzere vergi sisteminde reform talepleri sıralandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi temsilcileri, ihracat finansman desteği sağlayan, limiti 300 milyon liradan 1.5 milyar liraya çıkarılan reeskont kredilerinin verimli kullanımına ilişkin önerilerini paylaştı.

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Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi

MB'NIN YATIRIM KREDİLERİ SÜRMELİ

Görüşmede, küçük ve orta boy işletmelerin kredilerde yaşanan daralmadan olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi. Merkez Bankası'nın yatırım kredilerinin devam ettirilmesi, teknoloji projeleri için kapasitenin arttırılması gerektiği ifade edildi.

Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi

İş dünyası, ekonominin yol haritası niteliğindeki eylül ayında açıklanacak olan Orta Vadeli Programa ilişkin önerilerini de paylaşırken, para politikası adımlarını da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. KDV sisteminin özel sektör için önemli bir sorun olduğu, iade süreçlerinin hızlandırılması da talepler arasında bulunuyor.

Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi

BEŞTEPE'DE OVP MESAİSİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da Beştepe'de Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü. Yılmaz, "Toplantıda, büyüyen ekonominin nimetlerini toplumun bütün kesimlerine, bütün yörelerine dağıtacak, sosyal adaleti güçlendirici bir anlayışla hareket etme fikri güçlü bir şekilde ifade edildi.

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