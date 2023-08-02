Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın daveti ile gerçekleşen görüşmeye, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve başkan yardımcıları, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, Türk Eximbank ve Ziraat Bankası genel müdürleri, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, YASED, DEİK başkanları da katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Şimşek, MB Başkanı Erkan ve ekonomi bürokrasisi ile bir araya gelerek, yeni makroekonomi politikaları konusunda istişarede bulunduklarını, reel sektörün beklentilerini ilettiklerini söyledi.



