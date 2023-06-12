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Haberler Galeri Ekonominin yol haritası hazırlanıyor! Hükümet kolları sıvadı: Hedef tek haneli enflasyon
Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:30

Ekonominin yol haritası hazırlanıyor! Hükümet kolları sıvadı: Hedef tek haneli enflasyon

Yeni hükümetin göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program kapsamında tüm önlemler belirli bir takvime bağlanacak. Programda, gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılmasından ekonomik özgürlüklerin genişletilmesine, iş gücü piyasası reformundan gıda başta olmak üzere fahiş fiyatları frenleyecek maliyet düşürücü uygulamalara, çalışanların gelirlerinin enflasyona karşı korunmasından vergi düzenlemelerine kadar birçok önemli uygulamanın ayrıntıları yer alacak.

HAZAL ATEŞ
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor! Hükümet kolları sıvadı: Hedef tek haneli enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, birlikte çalışacağı ekibi belirlerken diğer yandan da OVP, Orta Vadeli Mali Plan, yatırım programı için kolları sıvadı. Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan OVP'yle 2023-2025 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Ekonominin yol haritası hazırlanıyor! Hükümet kolları sıvadı: Hedef tek haneli enflasyon

Programda, temel ekonomik büyüklükler, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alıyor. Program sektörel bazlı hedeflere yer verilirken, yatırımları canlandıracak, özel sektörün öngörülebilirliğini artıracak hedefleri de içerecek. Kamu yatırımları için yeni bir planlama yapılırken, kamuda tasarruf önlemleri artacak, dar gelirliyi korumaya adımlara öncelik verilecek.

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Ekonominin yol haritası hazırlanıyor! Hükümet kolları sıvadı: Hedef tek haneli enflasyon

BANKA GENEL MÜDÜRLERİYLE BULUŞACAK
Piyasaların gözü kulağı Bakan Şimşek'in atacağı adımlara, randevu trafiğine çevrildi. Bakan Şimşek bu hafta Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleriyle bir araya geliyor.

Ekonominin yol haritası hazırlanıyor! Hükümet kolları sıvadı: Hedef tek haneli enflasyon

Bu görüşmede Bakan Şimşek'in yeni dönemin ekonomi politikalarına ilişkin ayrıntıları paylaşması ve sektör temsilcilerinin önerilerini dinlemesi bekleniyor. Ekonominin yol haritasında ön plana çıkması beklenen bazı önemli başlıklar şöyle:

Ekonominin yol haritası hazırlanıyor! Hükümet kolları sıvadı: Hedef tek haneli enflasyon

TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN TOPYEKÜN MÜCADELE
Tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak.

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