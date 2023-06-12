Ekonominin yol haritası hazırlanıyor! Hükümet kolları sıvadı: Hedef tek haneli enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, birlikte çalışacağı ekibi belirlerken diğer yandan da OVP, Orta Vadeli Mali Plan, yatırım programı için kolları sıvadı. Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan OVP'yle 2023-2025 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.



