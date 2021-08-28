Elazığ’da üretildi: 25 Avrupa ülkesine gidiyor

"SU KALİTESİNDEN KAYNAKLI ÇOK GÜZEL BİR POTANSİYELİMİZ VAR"
Elazığ'ın alabalık üretiminde iç sularda ilk sırada yer aldığını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, "Yapmış olduğumuz analizlerde su kalitesinden kaynaklı çok güzel bir potansiyelimiz var. Dolayısıyla bizler de bu potansiyeli dikkate alarak 2006 yılında gelişme trendine giren ve geldiğimiz noktada bu Keban ve Karakaya Baraj göllerinin üzerinde kurulu 160 aktif olan işletmemizde 35 bin ton kurulu kapasiteli ve geçen yıl 21 bin 500 ton üretimle Türkiye'de iç sularda en fazla alabalık üreten 1'inci il sırasına geldik."