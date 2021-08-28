Elazığ’da üretildi: 25 Avrupa ülkesine gidiyor

"Buradan ürettiğimiz balığı sadece Türkiye'deki insanların sofrasına değil aynı zamanda Rusya, uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 25 ülkeye Keban sularımızın kaliteli sularında yetişen alabalığın ihracatını gerçekleştirdik. Sadece alabalık değil aynı zamanda geçen sene başlattığımız ve 450 ton civarında ihracat yaptığımız bu yıl da 7 bin ton civarında somon balığını yine bu kaliteli sularımızda yetiştirerek uzak doğu ülkelerine ihracat yaptık. Dolayısıyla alabalık sektörü, somon sektörü ve su ürünleri sektörü sadece Elazığ ilimiz değil Keban ilçemiz değil bütün Türkiye'nin tarımına ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor" dedi.

