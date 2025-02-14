Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Elektrikte yeni dönem nasıl olacak? 1.2 milyon aboneyi etkileyecek! İşte 11 soru 11 yanıt
Giriş Tarihi: 14.02.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 07:38

Elektrikte yeni dönem nasıl olacak? 1.2 milyon aboneyi etkileyecek! İşte 11 soru 11 yanıt

Elektrik abonelerine sağlanan sübvansiyonların daha adil dağılımını sağlamak için hayata geçirilen yeni düzenlemeyle elektrik faturası aylık 417 kilovatsaat tüketimi aşan konut aboneleri, devlet desteğinden yararlanamayacak. Türkiye genelinde 42.2 milyon mesken abonesi bulunurken, düzenlemeden yaklaşık 1.2 milyon abonenin etkilenmesi öngörülüyor.

SABAH
Elektrikte yeni dönem nasıl olacak? 1.2 milyon aboneyi etkileyecek! İşte 11 soru 11 yanıt

Elektrikte devlet sübvansiyonuyla ilgili yeni dönem başladı. 42.2 milyon mesken abonesinin yaklaşık 1.2 milyonu bundan etkilenecek. Düzenlemeyle ilgili merak edilen 11 soru ve yanıtları şöyle:

Elektrikte yeni dönem nasıl olacak? 1.2 milyon aboneyi etkileyecek! İşte 11 soru 11 yanıt

1- Bu uygulamanın amacı nedir?

Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Elektrikte yeni dönem nasıl olacak? 1.2 milyon aboneyi etkileyecek! İşte 11 soru 11 yanıt

2- Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi ne kadar?

Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat. Uygulama, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor.

Elektrikte yeni dönem nasıl olacak? 1.2 milyon aboneyi etkileyecek! İşte 11 soru 11 yanıt

3- 417 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?

Mevcut tarife ile 1.047 lira tutarında. Türkiye'de 42.2 milyon mesken abonesi bulunuyor.

Elektrikte yeni dönem nasıl olacak? 1.2 milyon aboneyi etkileyecek! İşte 11 soru 11 yanıt

4- Yeni uygulamadan abonelerin ne kadarı etkilenecek?

Yaklaşık 1.2 milyon abone, yani toplam abonelerin yaklaşık yüzde 3'ü etkilenecek.

SON DAKİKA