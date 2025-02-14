Giriş Tarihi: 14.02.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
07:38
Elektrikte yeni dönem nasıl olacak? 1.2 milyon aboneyi etkileyecek! İşte 11 soru 11 yanıt
Elektrik abonelerine sağlanan sübvansiyonların daha adil dağılımını sağlamak için hayata geçirilen yeni düzenlemeyle elektrik faturası aylık 417 kilovatsaat tüketimi aşan konut aboneleri, devlet desteğinden yararlanamayacak. Türkiye genelinde 42.2 milyon mesken abonesi bulunurken, düzenlemeden yaklaşık 1.2 milyon abonenin etkilenmesi öngörülüyor.