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attığı Tweet'le olay oldu! Ünlü girişimci otomobil satın almanın yeni yolunu açıkladı

ve 'in CEO'su , çılgın projeleri dışında yaptığı açıklamalarla da olay oluyor. Musk geçtiğimiz haftalar içinde kripto paralar hakkında attığı tweet'lerle kripto para piyasasında inişlere ve çıkışlara neden olmuştu. Elon Musk şimdi de ilginç bir tweet mesajı daha paylaştı. Musk, Tesla otomobillerin 'de kripto para birimi ile satın alınabileceğini açıkladı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 17:01
Elon Musk attığı Tweet'le olay oldu! Ünlü girişimci Tesla otomobil satın almanın yeni yolunu açıkladı

her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor. 'nın CEO'su yine ilginç bir açıklama yaptı. Tesla araçların 'de ile satın alınabileceğini söyledi. ABD dışındaki ülkelerde ise bu yılın sonlarında Bitcoin'le ödeme kabul edeceklerini duyurdu.

Elon Musk attığı Tweet'le olay oldu! Ünlü girişimci Tesla otomobil satın almanın yeni yolunu açıkladı

geçen ay, Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık satın aldığını ve yakında bu kripto parayla ödeme kabul etmeye başlayabileceğini duyurmuştu.

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Elon Musk attığı Tweet'le olay oldu! Ünlü girişimci Tesla otomobil satın almanın yeni yolunu açıkladı

Şirketin CEO'su , dün geceki Twitter mesajında "Artık 'le bir alabilirsiniz" dedi ve ödemeleri kabul edebilmek için "Dahili ve açık kaynaklı yazılım kullandıklarını" belirtti.

Elon Musk attığı Tweet'le olay oldu! Ünlü girişimci Tesla otomobil satın almanın yeni yolunu açıkladı

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, 'nın düğümlerini (node) doğrudan kendilerinin çalıştırdığını kaydetti.

Elon Musk attığı Tweet'le olay oldu! Ünlü girişimci Tesla otomobil satın almanın yeni yolunu açıkladı

"Düğümler", blok zincir terminolojisinde işlemleri doğrulamak ve kripto paranın iki kez kullanılmasını engellemek için ağında kullanılan bilgisayarları ifade ediyor.

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