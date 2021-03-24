Elon Musk attığı Tweet'le olay oldu! Ünlü girişimci Tesla otomobil satın almanın yeni yolunu açıkladı

Elon Musk her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor. Tesla'nın CEO'su yine ilginç bir açıklama yaptı. Tesla araçların ABD'de Bitcoin ile satın alınabileceğini söyledi. ABD dışındaki ülkelerde ise bu yılın sonlarında Bitcoin'le ödeme kabul edeceklerini duyurdu.