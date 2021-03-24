HaberlerGaleriElon Musk attığı Tweet'le olay oldu! Ünlü girişimci Tesla otomobil satın almanın yeni yolunu açıkladı
Elon Musk attığı Tweet'le olay oldu! Ünlü girişimci Tesla otomobil satın almanın yeni yolunu açıkladı
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, çılgın projeleri dışında yaptığı açıklamalarla da olay oluyor. Musk geçtiğimiz haftalar içinde kripto paralar hakkında attığı tweet'lerle kripto para piyasasında inişlere ve çıkışlara neden olmuştu. Elon Musk şimdi de ilginç bir tweet mesajı daha paylaştı. Musk, Tesla otomobillerin ABD'de kripto para birimi bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 24.03.2021
17:00
Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
17:01
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