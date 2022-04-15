Giriş Tarihi: 15.04.2022 16:56
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
17:09
Emekli bayram ikramiyeleri bu ay hesaplarda: İşte Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili merak edilenler!
Emekliler bayramlardan önce ikramiye alıyorlar. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi her emekliye maaşı ne olursa olsun eşit miktarda ikramiye ödeniyor. Yasa ilk çıktığında 1000 liradan toplamda 2 bin lira olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2.200 TL olarak ödendi. Bu yıl ikramiyenin ilk bölümü Nisan ayı sonunda ödenecek. Peki ikramiyeyi kimler alacak? Nasıl ödenecek? İşte emeklilerin merak ettiği soruların cevapları!