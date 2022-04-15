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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyeleri bu ay hesaplarda: İşte Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili merak edilenler!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 17:09

Emekli bayram ikramiyeleri bu ay hesaplarda: İşte Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili merak edilenler!

Emekliler bayramlardan önce ikramiye alıyorlar. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi her emekliye maaşı ne olursa olsun eşit miktarda ikramiye ödeniyor. Yasa ilk çıktığında 1000 liradan toplamda 2 bin lira olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2.200 TL olarak ödendi. Bu yıl ikramiyenin ilk bölümü Nisan ayı sonunda ödenecek. Peki ikramiyeyi kimler alacak? Nasıl ödenecek? İşte emeklilerin merak ettiği soruların cevapları!

FARUK ERDEM
Emekli bayram ikramiyeleri bu ay hesaplarda: İşte Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili merak edilenler!

Milyonlarca emekli ve hak sahibi emekli ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağı tarihi bekliyor.İkramiyelerin ilk bölümü bu ay sonunda yatırılacak. Peki kim kaç lira alacak? İkramiyeler nereye yatırılacak? Bankalar ikramiyeden kesinti yapabilecek mi? Yeni emeklilerin durumu ne? Detaylar şu şekilde:

Emekli bayram ikramiyeleri bu ay hesaplarda: İşte Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili merak edilenler!

*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Emekli bayram ikramiyeleri bu ay hesaplarda: İşte Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili merak edilenler!

*İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

Emekli bayram ikramiyeleri bu ay hesaplarda: İşte Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili merak edilenler!

*Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

Emekli bayram ikramiyeleri bu ay hesaplarda: İşte Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili merak edilenler!

*İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

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