Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu yıl bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek, erken yatar mı? 2021 Ramazan Bayram ikramiyeleri ile ilgili müjde bekleniyor!
Giriş Tarihi: 15.04.2021 20:55 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 22:39

Bu yıl ne zaman verilecek, erken yatar mı? 2021 ikramiyeleri ile ilgili müjde bekleniyor!

Ramazan ayının ilk günleriyle beraber de milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz sene koronavirüs tedbirleri kapsamında erkene alınan ödeme tarihlerinde bu sene de böyle bir uygulama olup olmayacağı " ikramiyeleri ne zaman yatacak?" soruları ile araştırma konusu haline geldi. Her sene emeklilere kurban ve ramazan olmak üzere senede iki kez yatan 1000 TL'lik ikramiyelerin bu yıl yatacağı tarih bu kapsamda merak ediliyor. Ramazan bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm gelişmeler…

Ramazan Bayram ikramiyeleri gündemde! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, erken yatar mı?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri için bu sene de binlerce vatandaşın gözü gelecek açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle erkenden hesaplara yatırılan 1000 TL'lik ödemelerin bu sene de erken yatması beklentileri bulunurken konuyla ilgili gelişmeleri ise yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "2021 ikramiyeleri ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Henüz konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama ise bulunmuyor. İşte Bayram ikramiyelerine dair tüm gelişmeler…

Ramazan Bayram ikramiyeleri gündemde! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, erken yatar mı?

MİLYONLARIN GÖZÜ O AÇIKLAMADA!

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu bayramda da emeklilere ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce ödenirken bu sene ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Bayram ikramiyeleri gündemde! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, erken yatar mı?

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Ramazan Bayram ikramiyeleri gündemde! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, erken yatar mı?

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Ramazan Bayram ikramiyeleri gündemde! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, erken yatar mı?

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

SON DAKİKA