Ramazan Bayramı ikramiyeleri için bu sene de binlerce vatandaşın gözü gelecek açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle erkenden hesaplara yatırılan 1000 TL'lik ödemelerin bu sene de erken yatması beklentileri bulunurken konuyla ilgili gelişmeleri ise yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "2021 Ramazan bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Henüz konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama ise bulunmuyor. İşte Bayram ikramiyelerine dair tüm gelişmeler…