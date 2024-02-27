Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
10:44
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Ramazan'a kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emeklilere bu yıl ikramiyeler yüzde 50 artışla ödenecek. Düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi ve Genel Kurul'da ele alınıyor. Peki, 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte ayrıntılar.