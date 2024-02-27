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Haberler Galeri EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 10:44

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Ramazan'a kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emeklilere bu yıl ikramiyeler yüzde 50 artışla ödenecek. Düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi ve Genel Kurul'da ele alınıyor. Peki, 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte ayrıntılar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca emekli için zamlı bayram ikramiyesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye almaya hazırlanan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, zamlı ikramiyelerin hangi tarihte yatacağını merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KABUL EDİLDİ

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

YÜZDE 50 ZAM YAPILDI!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zam açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan a2 bin TL olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldığı müjdesini duyurdu. Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

6 BİN TL İKRAMİYE!

Teklif yasalaştıktan sonra iki bayramda da emekliler 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak. Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Dolayısıyla 1-9 Nisan tarihlerinde de ilk bayram ikramiyesi ödenecek.

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