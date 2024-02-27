EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca emekli için zamlı bayram ikramiyesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye almaya hazırlanan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, zamlı ikramiyelerin hangi tarihte yatacağını merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar.