Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?

Türkiye'de 12 milyondan fazla emeklinin gözü bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihe çevrildi. Bu sene zamlı ikramiyelerini almak için geri sayıma geçen vatandaşlar 2021 Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Mayıs'ın ilk haftasında Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak olan emekliler, artış müjdesinin detaylarını sorguluyor. Geçtiğimiz sene bayram ikramiyeleri tarihi öne çekilirken gözler bu seneki ikramiye tarihine çevrildi. Buna göre Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusuna yanıt aranırken ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.