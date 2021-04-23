Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bu seneki 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak?

Milyonların gözü emekli bayram ikramiyesinin ödeneği tarihe çevrildi. Her yıl iki bayram öncesinde hesaplara yatan bayram ikramiyeleri için bu yıl zam müjdesi duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada enflasyon oranına göre her sene 1000 TL olarak yatırılan ücretlere zam yapılabileceğini açıkladı. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmamakla birlikte gözler Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? Sorularının yanıtların çevrildi. İşte detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayramdan önce ise emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması beklenirken detaylar şöyle;