Emekli maaş zammına son 2 ay! "En düşük maaş 3500 TL'ye çıkabilir" 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı için Temmuz ayına adım adım ilerleniyor. Adeta ülke gündemini meşgul eden konuyla ilgili en önemli etken altı aylık enflasyon verisiyken konuyla ilgili de çeşitli beklentiler bulunuyor. Hal böyleyken "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları son dönemin en çok yanıt arayan konu başlıkları arasında. İşte emekli maaş zammı ile ilgili tüm gelişmeler ve detaylar...