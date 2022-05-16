Emekli maaş zammına son 2 ay! "En düşük maaş 3500 TL'ye çıkabilir" 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz ayına yaklaşırken 12 milyonu aşkın emeklinin gözü kulağı artık emekli zammı haberlerinde. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verilerinin belirleyici etken olacağı karar için geri sayım sürüyor. Öte yandan konuyla ilgili olarak "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Gündemde üç ayrı formülün olduğu basında yer alırken bunlardan birinin uygulamaya geçmesi halinde ise en düşük maaşın 3500 TL'ye çıkacağı öngörüler arasında bulunuyor. Peki; Temmuz ayı SSK, Bağ-Kur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak? İşte tüm detaylar ve gündemdeki o formüller...