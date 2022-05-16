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Haberler Galeri Emekli maaş zammına son 2 ay! "En düşük maaş 3500 TL'ye çıkabilir" 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 06:41

Emekli maaş zammına son 2 ay! "En düşük maaş 3500 TL'ye çıkabilir" 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz ayına yaklaşırken 12 milyonu aşkın emeklinin gözü kulağı artık emekli zammı haberlerinde. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verilerinin belirleyici etken olacağı karar için geri sayım sürüyor. Öte yandan konuyla ilgili olarak "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Gündemde üç ayrı formülün olduğu basında yer alırken bunlardan birinin uygulamaya geçmesi halinde ise en düşük maaşın 3500 TL'ye çıkacağı öngörüler arasında bulunuyor. Peki; Temmuz ayı SSK, Bağ-Kur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak? İşte tüm detaylar ve gündemdeki o formüller...

Emekli maaş zammına son 2 ay! En düşük maaş 3500 TL’ye çıkabilir 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı için Temmuz ayına adım adım ilerleniyor. Adeta ülke gündemini meşgul eden konuyla ilgili en önemli etken altı aylık enflasyon verisiyken konuyla ilgili de çeşitli beklentiler bulunuyor. Hal böyleyken "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu?" soruları son dönemin en çok yanıt arayan konu başlıkları arasında. İşte emekli maaş zammı ile ilgili tüm gelişmeler ve detaylar...

Emekli maaş zammına son 2 ay! En düşük maaş 3500 TL’ye çıkabilir 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

4 AYLIK ORAN AÇIKLANDI

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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Emekli maaş zammına son 2 ay! En düşük maaş 3500 TL’ye çıkabilir 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Emekli maaş zammına son 2 ay! En düşük maaş 3500 TL’ye çıkabilir 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

Emekli maaş zammına son 2 ay! En düşük maaş 3500 TL’ye çıkabilir 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

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