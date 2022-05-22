12 Milyonu aşkın emekli Temmuz ayına yaklaşırken emekli maaş zammı yakından takip alınmaya başlandı. Bu kapsamda son günlerde "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?" soruları günün öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Konuyla ilgili çeşitli formüller gündemde yerini alıyor. Her sene SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alınarak kararlaştırılıyor. Şimdiye kadar 4 aylık enflasyon verisi belli olmuş buna göre; emekli maaş zammı oranı 31,71 olarak duyurulmuştu. İşte Temmuz zammına dair detaylar...