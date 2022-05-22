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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli maaş zammında kritik eşik! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:42

SON DAKİKA: Emekli maaş zammında kritik eşik! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

12 Milyonu aşkın emekli Temmuz ayına yaklaşırken emekli maaş zammı yakından takip alınmaya başlandı. Bu kapsamda son günlerde "SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?" soruları günün öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Konuyla ilgili çeşitli formüller gündemde yerini alıyor. Her sene SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alınarak kararlaştırılıyor. Şimdiye kadar 4 aylık enflasyon verisi belli olmuş buna göre; emekli maaş zammı oranı 31,71 olarak duyurulmuştu. İşte Temmuz zammına dair detaylar...

SON DAKİKA: Emekli maaş zammında kritik eşik! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer edinen emekli maaş zammı miktarı için gelişmeler merakla takip ediliyor. Temmuz ayında belli olacak zam oranı için geri sayım sürerken yapılacak zam tutarlarında ise belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklandı ve emekli maaşlarına en az yüzde 30 zam yapılacağı kesinleşti. Peki, En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu? İşte 2022 Temmuz emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri…

SON DAKİKA: Emekli maaş zammında kritik eşik! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

4 AYLIK ORAN AÇIKLANDI

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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SON DAKİKA: Emekli maaş zammında kritik eşik! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA: Emekli maaş zammında kritik eşik! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

SON DAKİKA: Emekli maaş zammında kritik eşik! SSK, Bağ-Kur 2022 En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

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