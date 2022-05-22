Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer edinen emekli maaş zammı miktarı için gelişmeler merakla takip ediliyor. Temmuz ayında belli olacak zam oranı için geri sayım sürerken yapılacak zam tutarlarında ise belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklandı ve emekli maaşlarına en az yüzde 30 zam yapılacağı kesinleşti. Peki, En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl oldu? İşte 2022 Temmuz emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri…