Giriş Tarihi: 17.08.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
15:06
EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA: Emeklilik için en iyi tarih nedir? İşte emekli maaşı için belirleyici olanlar ve hesaplar...
Son dakika haberleri: Emeklilik başvurusu yapacaklar dikkat! Başvuru esnasında emekli maaşı için belirleyici olan güncelleme katsayısına dikkat edilmesi gerekiyor. Emekli zammı ve güncelleme katsayısı farkı emekli maaşı tutarını etkiliyor. Burada bir tarih var ki emekli maaşı almak için ilk başvurusunu o tarihlerde yapan daha yüksek maaş alıyor. Emekliye zam oranı için yeni rakamlar ortaya çıkarken yeni emekli olacaklar da bu tarihleri merak ediyor. Peki emeklilik için en iyi tarih nedir? İşte en ayrıntılı ve anlaşılır şekilde cevabı…