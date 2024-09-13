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Haberler Galeri EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! 1.800 günü olanlar emekli maaşı alacak
Giriş Tarihi: 13.09.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:03

EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! 1.800 günü olanlar emekli maaşı alacak

Hastalığı olan vatandaşlar erkenden emekli maaşı alabiliyor. Söz konusu emeklilik sisteminde çalışanın engeli varsa vergi indirimi ile; çalışamayacak durumda ise malunen ilk emekli maaşı ödemesini yaş beklemeden alabiliyor. Peki bu şartlara sahip vatandaşlar yaş beklemeden emekli maaşı başvurusu yapmak için ne yapmalı? İşte detaylar...

FARUK ERDEM
EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! 1.800 günü olanlar emekli maaşı alacak

Hastalıklar listesi güncellendi. 1.800 günü olanlar emekli maaşı alacak. Yasalarımızda yaş şartı olmadan iki türlü emeklilik sistemi bulunuyor. Belli bir engeli olan çalışanlar vergi indirimi ile emekli olurken, çalışamayacak durumdaki vatandaşlar ise malulen emekli olarak ilk emekli maaşı ödemesini alabiliyor. İki sistem arasında önemli farklar bulunuyor. Peki bu farklar neler? İşte yanıtı...

EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! 1.800 günü olanlar emekli maaşı alacak

HASTALIĞI OLAN ERKENDEN EMEKLİ MAAŞI ALACAK

Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkânları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik sigortalı olup çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar çalışma gücünü azaltırsa gerçekleşiyor. Ya da iş kazası veya meslek hastalığı gibi bir durum olursa bu kez de yine malulen emeklilik veya iş göremezlik durumu ortaya çıkıyor.

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EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! 1.800 günü olanlar emekli maaşı alacak

Engelli emekliliği ise doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor. Engelli emekliliği için detaylar şöyle:

EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! 1.800 günü olanlar emekli maaşı alacak

KİMLER BU HAKTAN YARARLANIYOR?

Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Burada ilk şart çalışıyor olmak ve vergi indiriminden en az yüzde 40 oranında faydalanmak.

EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! 1.800 günü olanlar emekli maaşı alacak

NE KADAR ÇALIŞMA SÜRESİ GEREKİYOR?

Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. Sigortalılık süresi çalışma aramadan geçen zamanı gösteriyor. Burada süre ve prim gün sayısı işe giriş tarihi itibariyle belirleniyor. Örneğin 2005 yılında işe giren bir engelli sigortalı için 20 yıl süre gerekiyorsa çalışsa da çalışmasa da bu süre 2025 yılında doluyor.

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