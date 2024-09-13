Giriş Tarihi: 13.09.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
13:03
EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! 1.800 günü olanlar emekli maaşı alacak
Hastalığı olan vatandaşlar erkenden emekli maaşı alabiliyor. Söz konusu emeklilik sisteminde çalışanın engeli varsa vergi indirimi ile; çalışamayacak durumda ise malunen ilk emekli maaşı ödemesini yaş beklemeden alabiliyor. Peki bu şartlara sahip vatandaşlar yaş beklemeden emekli maaşı başvurusu yapmak için ne yapmalı? İşte detaylar...